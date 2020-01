Chi è Sergio Volpini, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Sergio Volpini, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Sergio Volpini è ufficialmente uno dei concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul concorrente della prima storica edizione del “Grande Fratello”.

Sergio Volpini è nato ad Ancona, il 20 gennaio 1975. Surfista, si fa conoscere al grande pubblico, nei primi anni 2000, prendendo parte alla prima storica edizione del “Grande Fratello”, dove viene soprannominato dalla “Gialappa’s band” con il soprannome di Ottusangolo.

Biografia e curiosità su Sergio Volpini

Dopo la sua partecipazione al reality show, si è trasferito all’estero, dove ha vissuto per ben dieci anni. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non è disponibile nessuna info. Non è dato sapere se sia sposato ed abbia figli.

Maria Rita Gagliardi