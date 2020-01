Di Maio in vacanza mentre tirano venti di guerra (mondiale?): è polemica per le foto in aeroporto del ministro grillino

Polemica sul ministro Di Maio, fotografato in aeroporto a Madrid e bersagliato da Gasparri su Twitter.

Per il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio non ha diritto a vacanze: con un tweet ha condannato le foto del ministro in aeroporto con la fidanzata Virginia Saba. Sul noto social scrive “In #Iraq un drone uccide il numero due del regime iraniano, la Turchia manda truppe in Libia e questa specie di ministro che non conosce gli stati del Sud America e pensa che Matera stia in Puglia, sta in vacanza con la fidanzata in Spagna. Che vergogna #DiMaio“. Lo scatto era stato diffuso il primo giorno del 2020 dallo stesso Di Maio per fare gli “auguri di buon anno a tutti”.

Ultimamente il senatore è molto attivo su Twitter, dove aveva già commentato aspramente un articolo del dott. Burioni.

A darne notizia è Il Giornale che spiega quanto sia delicata la situazione: “già alla fine di dicembre dalla Turchia era arrivata la notizia dell’annuncio, da parte del presidente Rayyip Erdogan, di inviare alcune truppe in Libia a sostegno del governo guidato dal premier libico Fayez al-Serraj. Decisione poi confermata, il 2 gennaio, dal via libera del Parlamento turco.”

Qualche ora dopo la situazione è degenerata ulteriormente con l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, che ” ha reso lo scenario internazionale ancora più esplosivo. “.

La posizione di Luigi Di Maio attraverso la Farnesiva

Alla fine, pur attraverso una nota, Luigi Di Maio ha comunicato la propria posizione: “L’Italia sostiene fortemente l’invito rivolto all’Alto rappresentate UE Josep Borrel a tutti gli attori coinvolti verso l’esercizio della massima moderazione e mostrare responsabilità in questo momento”. Per il ministro la priorità comune nella regione è la lotta allo Stato Islamico.



“Una situazione a dir poco esplosiva, per il leader pentastellato, già messo alle corde da quanto sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, indebolito da una defezione dietro l’altra.” si legge su Il Giornale.

Mentre una nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riporta: “Gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq sono molto preoccupanti”. La Farnesina afferma che “l’Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull’intera regione. Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità. Nuovi focolai di tensione non sono nell’interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile per il terrorismo e l’estremismo violento”.