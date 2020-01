Prende degli integratori a base di erbe. Il fegato si ammala, la salva il trapianto

Una donna è stata costretta a sottoporsi a un trapianto di fegato dopo aver preso un integratore a base di erbe.

Emily Goss, 23 anni, ha cominciato a soffrire di dolori al torace dopo aver preso le pillole “Balance”, vendute dalla società americana Alani Nu. Inoltre, la donna presentava un ingiallimento degli occhi che ha fatto preoccupare i medici, come riportato dal quotidiano britannico “The Sun”.

Gli specialisti hanno capito subito che il fegato di Emily era in condizioni critiche, ed è per questa che la 23enne è stata messa in cima ad una lista d’attesa per i trapianti. Fortunatamente, nel giro di poco è stato trovato un donatore ed Emily è stata sottoposta al trapianto di fegato il giorno di Natale.

“Sono eternamente grata a chi mi ha permesso di vivere”

Stando a quanto riferito dal suo medico, la causa di tutto ciò sembra essere stata proprio l’assunzione delle pillole a base di erbe. Gli specialisti sembrano infatti aver escluso altre potenziali cause.

Emily, che risiede ad Amarillo, in Texas, ha detto alla NBC 5 di essere eternamente grata a chi le ha donato il fegato.

Il dottor Jeffrey Weinstein, direttore medico dei trapianti di fegato dell’ospedale texano, ha riferito ai media locali che questi integratori devono essere usati con molta cautela. Il medico ha anche affermato che dai tre ai quattro casi su dieci di insufficienza epatica acuta sono collegati all’assunzione di integratori.