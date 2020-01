Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 gennaio 2020: il Sagittario deve guardare avanti, il Capricorno cresce positivamente

Sabato 4 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ritengo che in questi ultimi tempi tu stia cercando di mettere a posto tante cose rimaste in sospeso, da quelle economiche a quelle professionali. E l’amore? Beh, l’amore non è in un angolo, anzi Venere è sollecita nei tuoi confronti, tanto che le nuove storie o anche quelle di lunga data hanno bisogno di chiarimenti. Ricordo che primavera ed estate saranno le stagioni migliori per segnare un avanzamento in amore. Penso anche alle coppie che si vogliono bene e vogliono sposarsi e convivere. Chi è solo si guardi attorno;

Toro. Il Toro vive un periodo in cui potrebbe dare degli ultimatum, ad esempio se una persona ti ha promesso una cosa deve mantenerla e tu sarai molto ostinato nel far sì che questo accada. Sarai anche molto testardo: questo fa parte del tuo carattere. Occasioni di lavoro e fortuna. Questo è un anno in cui se inizi dei progetti, dei programmi, puoi rinnovarli e addirittura c’è dall’anno scorso questa fora in più grazie a Saturno favorevole, quindi puoi cavalcare un’onda vincente ma ricorda che in primavera taglierai ciò che non va più bene;

Gemelli. Inutile nascondere la fatica che stai provando da diversi mesi, però è vero che adesso devi mettere ancora a posto i conti del 2019 ma hai una prospettiva più ottimistica, ecco, viste anche le stelle. Io spero anche che il tuo umore sia forte, quindi se adesso devi ancora saldare un conto, pagare una multa, sai che è tutto ci che è nato fino a novembre 2019 che ha dato problemi. Quindi, stai sistemando carte che non sono attuali ma un po’ passate. Dal punto di vista lavorativo c’è da costruire questa stabilità e anche in amore devo dire che è importante non sollevare problemi;

Cancro. Giornate di recupero. Io invito tutte le coppie che hanno vissuto una crisi, soprattutto agli inizi di dicembre, a recuperare tranquillità se ci sono stati scontri, se ci sono state polemiche con un’azienda. D’altronde, avere pianeti opposti significa anche lottare contro qualcuno e qui non si mette in discussione la tua buona volontà. Anzi, potresti avere ricevuto delle buone soddisfazioni rispetto a quello che avevi in mano, però insomma vorresti che le cose scivolassero via in maniera più serena perché ogni giorno c’è da tribolare, da discutere e non bastano le complicazioni di lavoro ed economiche: a volte ci si mette la famiglia a creare qualche dubbio e problema, specie quando sei preoccupato per una persona cara;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo weekend è un po’ polemico e questa tensione potrebbe riversarsi in tutti i rapporti sentimentali. D’altronde, il Leone- un po’ come il Toro e lo Scorpione- è pronto a dare un taglio netto a tutte le situazioni che non vanno più bene e questo significa che se c’è una persona che ti ha preso in giro, o comunque non è sulla tua lunghezza d’onda, potrai darle due tre mesi di tempo per ravvedersi. Poi stop. Il vero momento di crisi potrebbe esserci, però, intanto stasera, quindi in questo weekend che mette in luce eventuali tensioni;

Vergine. La Vergine ha lasciato il 2019 con qualche piccola malinconia, ma bisogna superarla perché se una persona è stata persa, allontanata, se hai avuto anche un problema, un distacco in famiglia, ora ricorda che devi andare avanti. Dal punto di vista familiare arrivano delle soddisfazioni. Questo è un anno che si rivela positivo. Per esempio, chi ha dei figli (anche grandicelli) potrebbe vederli sistemati. Ora sei libero di volare lontano, ma se proprio tu cerchi una sistemazione guarda oltre. Il fine settimana è positivo per gli incontri;

Bilancia. La Bilancia, in questo weekend, deve recuperare emozioni. Questo è un segno d’aria e ciò vuol dire che ha una grande voglia di parlare, di comunicare agli altri quello che prova, quello che pensa. Peccato che la Bilancia abbia sempre il bisogno di essere accettata, o di sentirsi accettata, quindi quante volte ti è capitato di dire sì a un qualcosa che non volevi fare o magari di ridere a una battuta che non era così particolarmente divertente. Ecco, questa tensione che hai nei confronti degli altri sta finendo. Io da tempo sto spiegando che finalmente la Bilancia si riappropria della personalità che ha e quindi non ha più bisogno di dimostrare quello che non è solo per evitare problemi, discussioni, o per essere accettata. In questo weekend è importante anche recuperare anche una stabilità nella coppia;

Scorpione. Lo Scorpione vive una certa incertezza sentimentale che provoca disturbi. Le coppie formate da tempo discutono anche per motivi banali. Ora, queste discussioni non sono per forza pesanti. Per esempio si può amabilmente discutere, ragionare su un lavoro da portare avanti insieme, su cosa fare della propria vita nei prossimi mesi. Anche perché c’è da dire che non è escluso che cambi qualcosa a livello di lavoro e che ci si possa mettere in gioco in altre situazioni. Cambiamenti che non riguardano solo te, o comunque non sono provocati da te, ma che piovono dall’esterno. Anche tu potresti essere stanco di ricoprire un ruolo ed entro primavera decidere di cambiare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. A una persona del tuo segno non si può chiedere di chiudersi tra quattro mura dalla mattina alla sera. Ecco perché spesso trovi buone emozioni quando frequenti persone libere, come l’Acquario o i Gemelli. Allora, se hai bisogno di una spinta, se hai bisogno di qualcosa in più, cercala in questo weekend. Non possiamo vivere sempre in piena libertà, ma possiamo iniziare a pensare a un futuro migliore ed è quello che il Sagittario sta facendo. Via gli schemi inutili sì alle relazioni più importanti, alle amicizie più gratificanti;

Capricorno. In questo fine settimana c’è una crescita positiva. Io penso che sia questo l’anno della grande scelta, l’anno del grande salto, e qualcuno l’ha già fatto. Andare avanti non è facile, siamo in tempi di crisi, ma il Capricorno è noto proprio per superare gli ostacoli. Tu sei come un caterpillar, come un tir: è difficile, per te, fermarti. Magari ci vuole un po’ per partire, devi ragionare bene, insomma il tuo motore è diesel non è benzina, ecco, per lo sprint non manca e soprattutto quando ti sei messo in testa una cosa decidi di portarla avanti. Farai ancora grandi passi nel lavoro;

Acquario. L’Acquario, in vista di una domenica un po’ confusa , faticosa, deve cercare di capire anche cosa vuole fare in primavera perché c’è una forte scontentezza che sta crescendo e questo Saturno all’orizzonte (che sarà nel segno da tarda primavera) inizia a dire all’Acquario: “È il caso che tu riveda la tua vita, i tuoi rimi, che tu riesca a fare le cose giuste , inutile sprecare tempo per lavori che non ti danno nulla, è inutile sprecare tempo per persone che non sono dalla tua parte”. Tutti quelli che sono soli da tempo devono farsi avanti perché può arrivare l’occasione giusta per riemergere da un periodo faticoso;

Pesci. In questo weekend l’amore conta più di tutto e bisogna viverlo al meglio. Mercurio e Marte in ottimo aspetto illuminano questo tuo cammino e la tensione nervosa, è vero, aumenta un pochino perché tu vorresti avere subito delle risposte che non ci sono. In amore, ad esempio, hai vissuto un novembre piuttosto pesante. Il 2019 andrebbe parzialmente dimenticato e ora bisogna ricostruire delle certezze. Sono 48 ore in cui devi cercare soluzioni anche al di fuori della tua vita privata. Ricordiamo che ogni persona nata sotto il segno dei Pesci ha una fortissima spiritualità, e quindi non riesce a vedere la realtà per quello che è. Hai sempre bisogno di riferimenti che arrivano da qualche altra parte perché non sviluppare queste tue qualità, se ti aiutano a stare più sicuro, più tranquillo?

