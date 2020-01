Probabili formazioni, diciottesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre?

Diciottesima giornata di Serie A. Il primo turno del 2020 vede subito un big match, cioè Napoli-Inter in programma lunedì 6 gennaio alle 20.45. La giornata si apre domenica 5 gennaio alle 12.30 con l’incontro fra Brescia e Lazio. La Juventus ospita il Cagliari domenica alle 15: in contemporanea con questo match Milan-Sampdoria e Atalanta-Parma.

Dopo la sosta natalizia, la Serie A scende in campo per la prima volta nel 2020 per la diciottesima giornata di campionato. La giornata si aprirà con il match fra Brescia e Lazio domenica alle 12.30. Gli altri anticipi della domenica saranno Spal-Verona, Genoa-Sassuolo e Roma-Torino. Il Bologna ospita la Fiorentina lunedì 6 gennaio alle 12.30; alle 15 in programma tre incontri: Juventus-Cagliari, Atalanta-Parma e Milan-Sampdoria. Alle 18 il Lecce ospita l’Udinese al Via del Mare. Chiude la giornata il posticipo serale fra Napoli e Inter, vero match clou di questo diciottesimo turno.

Ecco tutte le probabili formazioni della diciottesima giornata:

Probabili formazioni Brescia-Lazio, domenica 5 gennaio ore 12.30:

Nel Brescia problemi muscolari per Ndoj e Donnarumma. In avanti Corini si affiderà alla coppia Torregrossa-Balotelli con Spalek a supporto; in cabina di regia spazio per Tonali. Nella Lazio qualche dubbio si ha in avanti con Immobile che è stato frenato in settimana dall’influenza, ma il capocannoniere del campionato dovrebbe stringere i denti e far coppia con Correa. Squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva: in mezzo al campo ci saranno Cataldi e Parolo insieme a Milinkovic Savic.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic Savic, Lulic; Correa, Immobile.

Probabili formazioni Spal-Verona, domenica 5 gennaio ore 15:

Nella Spal Semplici deve decidere chi affiancare in avanti a Petagna: scalpita Di Francesco, ma restano vive le piste Floccari e Paloschi. In casa Verona è squalificato Amrabat: in mezzo al campo agiranno Veloso e Pessina. In avanti Di Carmine favorito su Stepinski.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo, domenica 5 gennaio ore 18:

Torna dalla squalifica Pandev, che riprenderà il suo posto in avanti insieme ad Agudelo e Pinamonti. Perin contende il posto fra i pali a Radu, mentre Zapata e Romero saranno la coppia centrale difensiva. Nel Sassuolo out Marlon per un problema fisico: al centro della difesa agiranno Romagna e uno fra Peluso e Ferrari. È in dubbio la presenza di Berardi: pronto Duncan a prendere il suo posto in caso di forfait. Caputo terminale offensivo dei neroverdi.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Sturaro, Schone, Cassata; Pandev, Agudelo; Pinamonti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Probabili formazioni Roma-Torino, domenica 5 gennaio ore 20.45:

Fonseca è intenzionato a confermare gli 11 che hanno vinto a Firenze. Perotti dovrebbe vincere la concorrenza di Mkhitaryan e affiancare Pellegrini e Zaniolo dietro Dzeko. Confermato Florenzi sull’out di destra. Nel Torino sono fuori per squalifica Bremer e Ansaldi: Djidji prenderà posto al centro della difesa con Nkoulou e Izzo, mentre Laxalt e Ola Aina presidieranno le fasce. In avanti Berenguer e Verdi a supporto di Belotti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

Probabili formazioni Bologna-Fiorentina, lunedì 6 gennaio ore 12.30:

Nel Bologna Orsolini, Soriano e Sansone dovrebbero essere i tre giocatori a supporto di Palacio in avanti. Danilo torna al centro della difesa con al suo fianco Bani, mentre i terzini saranno il giapponese Tomiyasu e Denswil. Nella Fiorentina è recuperato Chiesa che agirà in avanti con Vlahovic. Ballottaggio Benassi-Badelj in mezzo al campo; in difesa ci saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Probabili formazioni Atalanta-Parma, lunedì 6 gennaio ore 15:

In casa Atalanta Gollini ha avuto un attacco influenzale in settimana e in preallarme c’è Sportiello per difendere la porta. Rientra fra i convocati Zapata, ma in avanti dovrebbe partire dal primo minuto Muriel in coppia con Ilicic. In casa Parma out Gervinho, mentre potrebbe tornare fra i convocati Inglese dopo il lungo stop. In avanti giocheranno Kucka, Sprocati e Kulusevski, quest’ultimo fresco di ingaggio con la Juventus a partire dal prossimo anno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kucka, Kulusevski, Sprocati.

Probabili formazioni Milan-Sampdoria, lunedì 6 gennaio ore 15:

Tutti gli occhi sono puntati su Ibrahimovic, di ritorno al Milan dopo più di 7 anni: l’attaccante svedese è ancora in ritardo di condizione e dovrebbe lasciare il posto a Piatek, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Theo Hernandez riprende il suo posto a sinistra dopo aver scontato la squalifica. In casa Samp la coppia d’attacco sarà formato da Gabbiadini e Quagliarella con Ramirez a supporto; recuperato Ekdal in mezzo al campo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Probabili formazioni Juventus-Cagliari, lunedì 6 gennaio ore 15:

Possibile attacco pesante Higuain, Dybala, Ronaldo in casa Juventus. Szczesny rientra fra i pali, mentre De Ligt è favorito su Demiral per affiancare Bonucci al centro della difesa. Squalificato Bentancur. Emergenza in difesa in casa Cagliari: squalificato Pisacane e ancora out Ceppitelli, potrebbe essere Cacciatore ad affiancare Klavan al centro della difesa con Faragò e Pellegrini sugli esterni. In avanti confermati Joao Pedro e Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Probabili formazioni Lecce-Udinese,lunedì 6 gennaio ore 18:

Squalificato Calderoni nel Lecce, sarà Dell’Orco a prendere il suo posto a sinistra. In avanti Falco e Babacar favoriti su Lapadula con Mancosu a supporto. In casa friulana Okaka e Lasagna dovrebbe essere la coppia offensiva, con De Paul, Fofana e Mandragora a centrocampo. De Maio favorito su Becao in difesa.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Probabili formazioni Napoli-Inter, lunedì 6 gennaio ore 20.45:

Milik dovrebbe essere il terminale offensivo dei partenopei con Insigne e Callejon ai suoi lati; panchina per Mertens e Lozano. Ruiz dovrebbe recuperare dopo l’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. In difesa Manolas e Luperto al centro della difesa, viste le non perfette condizioni di Koulibaly e Maksimovic. In casa Inter confermatissima la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez. Potrebbe rivedersi in campo dal primo minuti Sensi a centrocampo, insieme a Vecino e Brozovic; possibile convocazione anche per Barella dopo il lungo stop. Ballottaggio Godin-Bastoni in difesa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.