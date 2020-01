Salvatore Parolisi libero per buona condotta, il dolore del fratello di Melania Rea

Salvatore Parolisi potrebbe usufruire della scarcerazione anticipata grazie a dei permessi premio: la rabbia del fratello della vittima.

“La notizia che presto potrebbe uscire dal carcere perché usufruirà dei primi permessi premio mi coglie di sorpresa e, umanamente, mi fa molto male” ha spiegato il fratello di Melania, Michele Rea a ‘Giallo’. “Io penso che una persona condannata in via definitiva per omicidio non debba mai usufruire di benefici ma che debba scontare in galera l’intera pena stabilita dai giudici”.

La vicenda risale al 2011 e si è conclusa con la condanna di primo grado

Salvatore Parolisi è stato condannato per aver ucciso la moglie Melania Rea con 35 coltellate, il 18 aprile del 2011 nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo.

L’ex Caporal maggiore dell’esercito dopo la sentenza di primo grado, ha continuato a dichiararsi innocente.

Attualmente recluso nel carcere militare di Bollate, avrebbe maturato i requisiti necessari previsti dalla legge per chiedere e ottenere dei permessi premio e uscire dal carcere anche in virtù della sua buona condotta.