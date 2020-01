Spal-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciottesima giornata di Serie A, Spal-Verona è il secondo anticipo della domenica. Il match è in programma domenica pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Spal-Verona, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà domani pomeriggio alle ore 15. Nell’ultimo turno del 2019 la Spal ha ottenuto tre punti importantissimi a Torino contro i granata, mentre il Verona non ha giocato il proprio match contro la Lazio, quest’ultima impegnata in Supercoppa.

Nella Spal Semplici deve decidere chi affiancare in avanti a Petagna: scalpita Di Francesco, ma restano vive le piste Floccari e Paloschi. Ballottaggio Kurtic-Murgia in mezzo al campo; Cionek dovrebbe essere confermato a destra. In casa Verona è squalificato Amrabat: in mezzo al campo agiranno Veloso e Pessina. In avanti Stepinski favorito su Pazzini, out Di Carmine; Gunter favorito su Bocchetti in difesa.

Probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Spal-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di domani pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra queste due squadre a Ferrara in Serie A sono solamente 2 e in entrambe le circostanze il match è terminato in pareggio. L’ultimo incontro risale al 2017 con le due squadre che impattarono sul 2-2: doppio vantaggio scaligero con Cerci e Caceres e rimonta della Spal con Paloschi e Antenucci.