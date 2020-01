Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 4 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 4 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 4 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della nuova stagione del programma, condotto da Alberto Angela, “Meraviglie-La penisola dei tesori”. A seguire, il talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “F.B.I” e “Instinct”.

Su Rai 3 va in onda il film “Tutto tutto niente niente”: dopo essere riuscito a farsi eleggere sindaco, Cetto Laqualunque mira ad entrare in Parlamento. Prima di riuscirci, però, in piena crisi politica e sessuale, conosce anche l’onta della galera, dove incontra Rodolfo Villaretto, un lombardo-veneto che rincorre il sogno secessionista ma commercia migranti clandestini, e Frengo Stoppato, uno spacciatore arrestato dopo la denuncia della madre e che sogna di riformare la chiesa. Ironia della sorte vorrà che tutti e tre si ritroveranno deputati a Montecitorio. In seconda serata, il programma di approfondimento “Io scrivo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Landlord”: Alyssa si trasferisce in un lussuoso complesso di appartamenti. La ragazza, già alle prese con uno stalker, non sa di essere spiata dal suo padrone di casa, Robert. L’uomo continua riempirla di attenzioni ripetendole quanto lei assomigli a sua figlia. Vivere in quell’appartamento diventa ogni giorno più inquietante. Subito dopo, il film “Un giorno come tanti”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, lo show musicale, con protagonisti Al Bano e Romina Power, “55 passi nel sole”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Ritorno al futuro 2”: Emmett Doc Brown avverte Marty Mc Fly che, per il bene della sua futura famiglia, deve recarsi nel 2015, per correggere gli eventi. Hill Valley è, infatti, terrorizzata da Biff, arricchitosi grazie al possesso di un annuario sportivo che gli consente di conoscere in anticipo i risultati delle partite. Nel tentativo di riportare tutto alla normalità, Marty deve tornare nel 1955. A seguire, “Ritorno al futuro 3”.

Su La 7 va in onda il film “Assassinio sul palcoscenico”: Miss Marple è l’unica a credere nell’innocenza di Harold Taylor, accusato di omicidio. Le sue indagini sul delitto, alternative a quelle della polizia, conducono a una compagnia teatrale e Miss Marple si fa scritturare. In seconda serata, il film “Assassinio al galoppatoio”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario: “Harry e Meghan – La nuova famiglia”.

Maria Rita Gagliardi