Chi è Andrea Denver, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Andrea Denver, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Andrea Denver è ufficialmente un concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul modello.

Andrea Denver è nato a Verona, il 3 maggio 1991. Il suo vero nome è Andrea Salerno. Andrea è vissuto in Italia, dove ha conseguito il diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Verona, nel 2013. Nel 2014, si reca in Florida, per un Master in Comunicazione. Durante la sua permanenza, è stato scoperto e subito ingaggiato da Wilhelmina Models. Per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) è stato nominato “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com..

Biografia e curiosità su Andrea Denver

Ha partecipato a campagne pubblicitarie per Hugo Boss, MAC Cosmetics, Brook Brothers e apparso sulle copertine e in svariati editoriali di molte riviste internazionali come Men’s Health Serbia[Ciocci. E’ apparso sulle copertine e in svariati editoriali di molte riviste internazionali, come “Men’s Health Serbia”, “Lui”, “L’Officiel Hommes”, “FourTwoNine”, per citarne alcuni ed ha sfilato per diversi importanti brand, come Ralph Lauren ed ha lavorati con importanti fotografi.

Ha acquistato popolarità internazionale, grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez “I Luh Ya Papi” e di Taylor Swift “Blank Space”, in quest’ultimo come secondo personaggio, e a “voci” di una presunta relazione con la cantante pop Madonna. Nel settembre 2019 ha partecipato, come concorrente, al reality show inglese “The Circle UK”.

Maria Rita Gagliardi