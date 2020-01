Chi è Andrea Montovoli, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Andrea Montovoli, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Andrea Montovoli è ufficialmente un concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attore.

Andrea Montovoli è nato a Porretta Terme, il 12 marzo 1985. La sua carriera professionale parte nel 2003 come attore teatrale. Nel 2006, debutta al cinema con i film “Uno su due”, per la regia di Eugenio Cappuccio e nella miniserie televisiva “Quo vadis, baby?” di Gabriele Salvatores, per la regia di Guido Chiesa.

Nel 2009, partecipa al talent “Ballando con le stelle” ed arriva in finale, classificandosi al secondo posto. Nel 2010 in “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia è l’antagonista di Raoul Bova.

Biografia e curiosità su Andrea Montovoli

Successivamente gira, come protagonista, “Piazza giochi”, “Una canzone per te”, “Balla con noi” e “Poker Generation”. In tv, partecipa a “L’ispettore Coliandro”, “Notte prima degli esami ’82”, “Natale a 4 zampe”, “Un matrimonio” e “Provaci ancora prof”.

Nel 2015, partecipa alla decima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, in onda su Canale 5, venendo eliminato in semifinale con il 69% dei voti. Nello stesso ann, recita in “Infernet”, insieme a Roberto Farnesi e Ricky Tognazzi; nel film interpreta Paolo, un pubblicitario omosessuale vittima di un pestaggio da parte di una baby-gang.

Nel 2016, entra nel cast di “Bella più di prima”, docu-reality in onda su La5, dove riveste il ruolo di personal trainer dopo aver conseguito dal C.O.N.I. la certificazione da istruttore funzionale. Avvalendosi dello stesso riconoscimento, gira a Miami “Celebrity Workout”, otto puntate pubblicate su TGcom24 nelle quali presenta il suo “Genuine Workout”, un modo di concepire lo sport a stretto contatto con la natura.

Nel maggio 2017, viene scelto da Triumph per il Talisker Journey, un viaggio interamente in moto che ha come destinazione la distilleria scozzese Talisker, sull’isola di Skye, in Scozia. Nel ruolo di Saverio Biagi, è uno dei protagonisti di “Sacrificio d’amore”, fiction in onda in prima serata su Canale 5 tra l’autunno 2017 e l’estate 2018. Nel 2018, prende parte al reality show di Rai 2 “Pechino Express”, dove, con Francisco Porcella, forma la coppia de “I surfisti”, classificandosi in quarta posizione.

Maria Rita Gagliardi