La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 6/01/2020 al 12/01/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per la Bilancia

Bilancia. Sei diffidente in amore, nonostante Venere ti sia amica. Lunedì e martedì se hai un sentimento da rivelare potrai farlo. Dicembre è stato un mese duro ma non devi disperarti: ora devi recuperare. Lo stress si farà sentire tra giovedì e sabato. Maggiore attenzione se vivi in una coppia che già soffre per una crisi. C’è tensione, anche sul lavoro, e il nervosismo potrebbe scoppiare a inizio della settimana. Devi modificare qualcosa nelle tue alleanze lavorative; in generale, ci sono stanchezza e dubbi relativamente a un programma. La fortuna dice che sembri un po’ sottotono e che qualcosa non andrà, in special modo, nella giornata di venerdì.

Tre stelle per Leone e Capricorno

Leone. Martedì arriva la creatività nella tua vita lavorativo: una dote che ti porta un Marte a favore. Chi aspettava un trasferimento ha ricevuto delle notizie, mente altri Leone che attendono novità dovranno aspettare la fine del mese. In amore va un po’ peggio e con la persona amata ci sono delle incomprensioni. Su questo influisce l’opposizione della Luna. Bisogna evitare scontri (questo soprattutto lunedì) e cercare l’allegria il più possibile. Incertezze possibili nelle coppie di lunga data. Agitazione fino a settimana. Il consiglio: non creare polemiche e non ingigantire i problemi. La fortuna dice che, mentre lunedì non sarai intuitivo, la giornata del 12 sarà buona grazie alla Luna nel segno;

Capricorno. È arrivato il momento di porre davanti a una scelta una persona a cui tieni ma che non ti sta dando sicurezze. Esperienze insolite, ma eccitante, sono previste per i giovani. Sei alla ricerca della verità: le coppie che vanno avanti da tempo non sono in discussione, ma in questa settimana la tua verve è polemica. Giove e Saturno nel segno portano positività e opportunità sul lavoro, favorendo- come abbiamo detto nelle ultime settimane- specialmente chi ha un lavoro in proprio. Dai contatti nuovi possono essere ricavati assetti più appaganti. La fortuna dice che la giornata della Befana ti porterà un’intuizione, ma venerdì non dovrai agire di fretta.

Quattro stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Vergine e Sagittario

Ariete. La settimana è buona, lavorativamente parlando, e lo sarà maggiormente dopo giorno 8. Tuttavia, non è il momento migliore per mettere in atto quei cambiamenti che tanto desideri: le stelle ti consigliano di attendere ancora. In amore c’è nervosismo. Venere è favorevole ma metterà alla prova i rapporti più difficili. Devi decidere se vale la pena continuare con un rapporto oppure no, ma prenditi tutto il tempo necessario perché la fretta è cattiva conigliera. La fortuna ti suggerisce di non azzardare;

Toro. In amore le cose non vanno bene come vorresti o aspetti una risposta che, però, non arriva. Fare un viaggio potrebbe restituirti il buonumore o consentirti di fare un incontro speciale. La settimana è di verifica. Vuoi sposarti o convivere? Le stelle dicono che puoi procedere, ma a cominciare dal prossimo mese. Favoriti i nuovi incontri in un anno, il 2020, che ti aprirà tante porte. Sul lavoro ci vuole prudenza a metà settimana: dovrai affrontare più spese. In generale, meno agitazione e più fortuna per i lavoratori in proprio. Miglioramenti da sabato. La fortuna ti suggerisce di sfruttare al meglio la giornata del 10, che sarà molto attiva;

Gemelli. Arriveranno delle proposte lavorative per te? Non le sottovalutare, a maggior ragione visto che Giove non è più opposto. Marte, tuttavia, è in opposizione e porta nervosismo: cerca di non agitar la situazione. In amore ti attendono grandi scelte. I single del segno riescono a liberare la mente dai troppi pensieri di lavoro che li avevano tenuti occupati fino a ora. La Luna nel segno rende fortunate le giornate di martedì e mercoledì. In difficoltà le coppie di lunga data, che oltre ad altri problemi dovranno affrontare delle ristrettezze economiche. La fortuna ti consiglia di approfittare, ma senza esagerare, delle giornate successive al 7 gennaio;

Cancro. Il Cancro deve rivedere l a sua situazione sentimentale. Cosa è rimasto dopo un dicembre difficile? Le coppie solide potranno andare avanti e conoscere solo un momento di stanchezza nel weekend. Discorso di verso per le coppie che da tempo vivono una crisi: ora i nodi potrebbero arrivare al pettine. Diciamo che i sentimenti sentono molto lo stress. Scelte anche sul lavoro: devi chiudere delle situazioni che da tempo si trascinano con agitazione. Giornate migliori, per la professione, quelle di venerdì e sabato e la fortuna ti dice che in quei giorni sarà meglio fare chiarezza nella tua situazione economica;

Vergine. Una bella occasione in arrivo, e da cogliere al volo, per i liberi professionisti. Le iniziative devono essere gestite con molto entusiasmo, e ancor più nel fine settimana. Anche in amore migliorano e c’è più stabilità rispetto agli ultimi due mesi. Le stelle dicono che potresti vivere un amore importante è che le amicizie, pure persone anche di età diverse, sono favorite. Lunedì e martedì sono le giornate da sfruttare al meglio per approcciarsi, a qualunque livello. In arrivo un bel momento per chi vuole sposarsi o convivere. La fortuna ti dice che devi fare attenzione martedì;

Sagittario. Il transito di Marte nel tuo segno potrebbe portarti (se già non lo avesse fatto) delle nuove conoscenze. A te piace la sfida, ti piacciono le persone che non ti facciano annoiare e che non ti soffochino, solo che adesso dovresti cercare di vivere una passione totale più che una lotta continua con il partner. Avventure sentimentali scintillanti grazie a Venere favorevole. Organizzati al meglio domenica. Il transito di Marte va sfruttato al meglio anche sul lavoro. Ha già portato accordi e altri ne porterà. Buone notizie per chi lavora in proprio. Fate solo attenzione a martedì, quando la stanchezza si farà sentire. La fortuna ti dice che potrebbero esserci piccoli contrattempi a metà settimana.

Cinque stelle per Scorpione, Acquario e Pesci

Scorpione. Lo Scorpione vivrà la settimana che sta per arrivare con molta voglia di mettere in chiaro situazioni amorose che sono rimaste sospese, bloccate. Non tutti sono sereni nei sentimenti: c’è chi vive amori stressanti o chi ancora pensa a qualche storia andata male nel passato e non riesce a elaborarla. Le cose, a breve, miglioreranno e una persona cara è già vicina. Domenica si consiglia cautela. Sul lavoro tutto promette bene, e sarà ancora migliore se si agirà tra 9 e 11 gennaio. Stelle estremamente favorevoli ti consentiranno di portare avanti progetti ambiziosi e di ricevere tutto l’aiuto di cui necessiti. Il consiglio: non prendere tutto di petto. La fortuna dice che ci sarà un picco massimo, appunto, tra 9 e 11 gennaio;

Acquario. L’Acquario dovrebbe chiarire ora i piani lavorativi che ha in mente per il futuro . In generale, la settimana è ottima per puntare sulla professionalità e metterti in mostra da questo punto di vista (potrà farlo maggiormente chi lavora in proprio). L’unico fastidio del momento deriva da un pagamento che non ne vuole sapere di arrivare. Gli incontri amorosi sono resi più facili grazie a Venere, che sarà nel tuo segno. Hai chiuso una storia nel recente passato? Devi metterti l’anima in pace: indietro non si torna, ma puoi sempre elaborare la sconfitta e buttarti in un nuovo amore. in questa parte di gennaio, del resto, gli incontri e le relazioni sono favoriti. La fortuna dice che la settimana ti è a favore per tutto (tranne che nella giornata di domenica);

Pesci. Settimana intrigante per l’amore e stelle ancora migliori il prossimo venerdì. Chi si è separato nel passato ora avrà una rivincita, mentre tutti i Pesci che vivono un disagio nel rapporto genitori-figli potranno appianare le divergenze. In generale, comunque, chi vive ancora male l’amore lo fa perché non ha fatto pace con il suo passato. Attenzione martedì e mercoledì. Momento di grande forza sul lavoro. Mese di rivincite per i lavoratori in proprio e per chi cerca consensi. Giovedì arriva una notizia speciale. La fortuna dice che venerdì arrivano intuizioni e maggiore fortuna, favorite dalla Luna nel segno.

Maria Mento