Diciottesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di lunedì 6 gennaio alle 15 in diretta TV e in streaming?

Diciottesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario lunedì pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di lunedì a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la diciottesima giornata di campionato. La Juventus attende il Cagliari all’Allianz Stadium: possibile attacco pesante Higuain, Dybala, Ronaldo in casa bianconera. Szczesny rientra fra i pali, mentre De Ligt è favorito su Demiral per affiancare Bonucci al centro della difesa. Squalificato Bentancur: a centrocampo giocheranno Rabiot, Pjanic e Matuidi. Emergenza in difesa in casa Cagliari: squalificato Pisacane e ancora out Ceppitelli, sarà Walukiewicz ad affiancare Klavan al centro della difesa con Faragò e Pellegrini sugli esterni. In avanti confermati Joao Pedro e Simeone.

L’Atalanta di Gasperini attende il Parma. Nei bergamaschi Gollini ha avuto un attacco influenzale in settimana e in preallarme c’è Sportiello per difendere la porta. Rientra fra i convocati Zapata, ma in avanti dovrebbe partire dal primo minuto Muriel in coppia con Ilicic. In casa Parma out Gervinho, mentre potrebbe tornare fra i convocati Inglese dopo il lungo stop. In avanti giocheranno Kucka, Sprocati e Kulusevski, quest’ultimo fresco di ingaggio con la Juventus da luglio 2020.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Milan-Sampdoria. Tutti gli occhi sono puntati su Ibrahimovic, di ritorno al Milan dopo più di 7 anni: l’attaccante svedese insidia Piatek in avanti con Suso e Chalanoglu sugli esterni. Theo Hernandez riprende il suo posto a sinistra dopo aver scontato il turno di squalifica. In casa Samp la coppia d’attacco sarà formato da Gabbiadini e Quagliarella con Ramirez a supporto; recuperato Ekdal in mezzo al campo. Out Ferrari: Colley e Murillo giocheranno al centro della difesa.

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la diciottesima giornata, in programma lunedì pomeriggio in contemporanea alle 15:

Juventus-Cagliari alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Milan-Sampdoria alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Atalanta-Parma alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta Gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta Gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN e non avete alcun abbonamento su tale piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Anche gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.