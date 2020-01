Genoa-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciottesima giornata di Serie A, il terzo anticipo della domenica è Genoa-Sassuolo. Il match si giocherà oggi pomeriggio alle 18 e sarà visibile su Sky.

Genoa-Sassuolo è il terzo anticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A. Il Genoa, dopo il pesante ko di San Siro contro l’Inter, ha esonerato Thiago Motta e ha chiamato sulla propria panchina Davide Nicola; il Sassuolo nell’ultimo incontro del 2019 è stato sconfitto all’ultimo minuto dal Napoli.

Rientra dalla squalifica Pandev, che riprenderà il suo posto in avanti insieme ad Agudelo e Pinamonti. Perin contende il posto fra i pali a Radu, mentre Zapata e Romero formeranno la coppia centrale difensiva. Nel Sassuolo out Marlon per un problema fisico: al centro della difesa agiranno Romagna e uno fra Peluso e Ferrari. È in dubbio la presenza di Berardi: pronto Duncan a prendere il suo posto in caso di forfait. Caputo terminale offensivo dei neroverdi.

Probabili formazioni:

Genoa (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Sturaro, Schone, Cassata; Pandev, Agudelo; Pinamonti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

Diciottesima giornata di serie A, Genoa-Sassuolo è il terzo anticipo della domenica: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Genoa-Sassuolo è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Genova in Serie A sono 6: 3 vittorie del Genoa, 2 pareggi e 1 successo del Sassuolo. Nella passata stagione il match terminò sull’1-1: vantaggio iniziale del Sassuolo con Djuricic e pareggio dei padroni di casa con Sanabria.