Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 5 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 5 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 5 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “La Bella e la Bestia”: l’amore di una ragazza spezza l’incantesimo che ha trasformato un principe in un mostro. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda il film “Miss Peregrine-La casa dei ragazzi speciali”: Jake, un adolescente di sedici anni, si accorge alla morte del nonno Abe che le storie che solitamente gli raccontava erano vere. Su un’isola remota, scoprirà la misteriosa esistenza della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, imparando quanto ogni diversità sia importante per affrontare la vita. In seconda serata, “La Domenica Sportiva Speciale”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie tv “I Miserabili”, seguita da “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “I Legnanesi – Sem nasù par patì”: la comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo. Subito dopo, il film “Spaghetti a mezzanotte”.

Su Canale 5 va in onda il film “La banda dei Babbi Natale”: la notte della vigilia di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo, uniti dalla passione per le bocce, finiscono in questura, accusati di essere tre ladri. L’interrogatorio, con una severa e materna ispettore di polizia, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il modo in cui vorrebbero cambiarle: Aldo, scommettitore incallito, è temporaneamente disoccupato; Giovanni, veterinario poco affidabile, si consuma in una vita sentimentale multipla; Giacomo, di professione medico, vive da troppo tempo nel ricordo di una moglie scomparsa. Scocca la mezzanotte: saranno riusciti a dimostrare la loro innocenza o finiranno dietro le sbarre? A seguire, il film “L’incredibile Burt Wonderstone”.

Su Italia 1 va in onda il film “Now you see me-I maghi del crimine”: Atlas è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi e illusionisti che nasconde ben altri propositi. Il loro numero migliore, infatti, consiste nel mettere a segno rapine milionarie, ai danni di banche che si trovano dall’altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L’agente dell’Fbi Dylan, affiancato dall’agente dell’Interpol Alma, è alla ricerca di prove che possano incastrarli e assicurarli alla giustizia. Poichè per le forze di polizia è chiaro che il gruppo di maghi non agisce da solo, Dylan e Alma devono rintracciare prima di tutto gli eventuali complici, ma Atlas non è disposto a lasciar loro campo libero per le indagini. In seconda serata, il film “The time machine”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Tut-Il destino di un Faraone”, seguita dal film “Brutti, sporchi e cattivi”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una puntata del programma “Deal With it-Stai al gioco”.

