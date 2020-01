Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni: è nata Raddix

L’attrice Cameron Diaz è diventata mamma, per la prima volta a 47 anni, della piccola Raddix.

Fiocco rosa per Cameron Diaz ed il marito Benji Madden. L’attrice è diventata mamma, per la prima volta a 47 anni, di una bambina, che gode di ottima salute, a cui è stato dato il nome di Raddix.

Cameron Diaz mamma, l’annuncio su Instagram

Sia lei che il marito, chitarrista della band rock Good Charlotte, hanno deciso di condividere la bella notizia, attraverso un post pubblicato su Instagram che recita:

“Buon Anno Nuovo dai Maddens! Siamo davvero felici, fortunati e grati di poter iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia. Mentre siamo pieni di gioia nel condividere questa notizia, sentiamo anche forte il desiderio e l’istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina”.

E ancora:

“Quindi non posteremo alcuna foto né condivideremo altri dettagli su di lei, oltre al fatto che è molto, molto carina! Qualcuno direbbe RAD (splendida, in inglese). Dalla nostra famiglia mandiamo alle vostre famiglie i migliori auguri per un Nuovo Anno Felice e un anche per Felice Decennio! Tanto amore”.

Tantissimi auguri ai neo genitori!

Maria Rita Gagliardi