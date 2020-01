Chi è Carlotta Maggiorana, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Carlotta Maggiorana, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Carlotta Maggiorana è ufficialmente una concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip 4” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima “Miss Italia 2018”.

Carlotta Maggiorana è nata a Motegiorgio, in provincia di Fermo, il 3 gennaio 1992. Nel 2002, si trasferisce a Roma, per frequentare l’Accademia nazionale di danza. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2010, come ballerina televisiva, entrando a far parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni televisive delle reti Rai e Mediaset. Nel 2011, partecipa come valletta alla prima edizione del game show “Avanti un altro!”, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

Nel 2012, partecipa come concorrente al programma “Veline”, grazie al quale, pur non arrivando alle fasi finali del programma, l’anno successivo viene scelta come “paperetta” dell’ultima edizione di “Paperissima”, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Sempre nel 2013, è nel cast del film “Un fantastico via vai”, diretto da Leonardo Pieraccioni.

Biografia e curiosità su Carlotta Maggiorana

Nel 2017, è nel cast dell’ultima stagione della fiction “L’onore e il rispetto”, trasmessa da Canale 5. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2018, è stata eletta “Miss Italia”, durante la finale del concorso disputatasi a Milano, presentata da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Ha partecipato al concorso con il titolo di “Miss Marche”. È la prima miss fermana ad aggiudicarsi la vittoria, oltre ad essere, nella storia del concorso, la prima vincitrice sposata (dal 2017 con Emiliano Pierantoni), precisando che è la prima miss sposata regolarmente eletta.

Maria Rita Gagliardi