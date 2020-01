Guida in stato di ebrezza, ancora un incidente stradale mortale: le vittime sono due donne

Dopo la strage di Valle Aurina, si registra un nuovo caso di guida in stato di ebrezza che si è rivelata mortale: due donne sono state investite e uccise nell’anconetano

Non solo la tragedia della Valle Aurina. Anche a Senigallia (Ancona), nella notte, due donne di 34 e 40 anni hanno perso la vita dopo essere state investite da un’automobile. Tutto è successo nei pressi di una discoteca che le due vittime avevano appena lasciato per tornare a casa. La vettura era guidata da un conducente che è risultato positivo all’alcoltest.

Due donne uccise da un automobilista in stato di ebrezza, è successo stanotte a Senigallia

Nuovo caso di incidente stradale mortale cagionato dalla guida in stato di ebrezza. Come riporta la Repubblica, è successo stanotte sulla Strada Provinciale 360 “Arceviese”. Siamo a Senigallia, nell’anconetano, e le due vittime sono due donne di 40 e 34 anni originarie di Pesaro. Le donne avevano trascorso la serata presso la discoteca “Megà”. Successivamente, verso le ore 04:00-05:00 del mattino, avevano lasciato il locale per tornare a casa e si erano messe a camminare a bordo strada. Un’automobile, guidata da un uomo del posto, le ha centrate in pieno- prima che potessero raggiungere la loro vettura- in una zona che si trova tra i centri di Bettolelle e Casine do Ostra.

La notizia arriva dopo quella della tragedia della Valle Aurina, in cui hanno perso la vita 6 turisti tedeschi e diversi altri sono rimasti feriti.

Due donne uccise da un automobilista in stato di ebrezza, l’automobilista si è fermato per soccorrere. Poi è stato arrestato

I corpi delle due donne sono stati sbalzati di qualche metro e ritrovati su un campo che si estende ai margini della carreggiata. È stato lo stesso automobilista, dopo averle investite, a fermarsi e a cercare di soccorrerle. I soccorritori non hanno, però, potuto fare niente e hanno dovuto constatare il decesso delle giovani donne. La Polizia Stradale di Ancona ha arrestato l’automobilista, in quanto l’uomo è risultato positivo all’alcoltest.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda

Maria Mento