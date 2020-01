Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciottesima giornata di Serie A, il Lecce ospita l’Udinese al Via del Mare. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Lecce e Udinese si sfideranno nel match delle 18 di oggi valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nell’ultimo turno del 2019 il Lecce è stato sconfitto in casa per 2-3 dal Bologna, mentre l’Udinese ha battuto 2-1 il Cagliari in Friuli.

Squalificato Calderoni nel Lecce, sarà Dell’Orco a prendere il suo posto a sinistra. In avanti Falco e Babacar favoriti su Lapadula con Mancosu a supporto. In mezzo al campo Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli. In casa friulana Okaka e Lasagna dovrebbero formare la coppia offensiva con De Paul, Fofana e Mandragora a centrocampo. De Maio favorito su Becao in difesa.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Diciottesima giornata di Serie A, il Lecce riceve l’Udinese: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lecce-Udinese è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Lecce e Udinese si sono affrontate 18 volte in Serie A: 12 le vittorie del Lecce, 2 i pareggi e 4 i successi dell’Udinese. L’ultimo incontro risale al 2011: in quell’occasione il Lecce si impose per 2-0 grazie a una doppietta di Bertolacci.