Napoli-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Il big match fra Napoli e Inter chiude il programma della diciottesima giornata di Serie A. L’incontro è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Napoli e Inter si sfideranno questa sera alle 20.45 nel big match valevole per la diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nell’ultimo turno del 2019 il Napoli è tornato alla vittoria dopo più di due mesi contro il Sassuolo, mentre l’Inter ha battuto facilmente il Genoa a San Siro per 4-0.

Sarà Milik il terminale offensivo dei partenopei con Insigne e Callejon ai suoi lati; panchina per Lozano, mentre è fuori causa Mertens. Fabian Ruiz dovrebbe recuperare dopo l’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. In difesa Manolas e Luperto al centro della difesa, viste le non perfette condizioni di Koulibaly e Maksimovic. In casa Inter confermatissima la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez. Potrebbe rivedersi in campo dal primo minuto Sensi a centrocampo, insieme a Vecino e Brozovic; convocato anche Barella dopo il lungo stop. Ballottaggio Godin-Bastoni in difesa.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Diciottesima giornata di Serie A, il Napoli ospita l’Inter al San Paolo nel posticipo serale di lunedì: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Napoli-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Napoli sono 73: 37 le vittorie del Napoli, 19 i pareggi e 17 i successi dell’Inter. Nella passata stagione il Napoli si impose per 4-1, grazie alle reti di Zielinski e Mertens e alla doppietta di Fabian Ruiz, mentre a nulla servì il gol della bandiera di Icardi.