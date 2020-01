Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2020: l’Acquario è stressato, i Pesci non devono tornare al passato

Lunedì 6 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A farci da guida, oggi, il sito Zon.it. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. bisogna liberare il cuore e la mente da situazioni difficili, negative, legate al passato, direi che questa è una giornata che invita a fare tante cose importanti. Prima tra tutte la necessità di mettere ordine nella tua vita. Giove e Saturno dissonanti non sono pianeti che portano contrarietà inesorabili. Vi dico sempre di non credere ma di verificare. Ritengo che molti hanno verificato che negli ultimi mesi c’ stato un intoppo, che non è stato facile sbloccare delle situazioni. Lo so bene chi ha un bene in vendita e non riesce a vendere, latri che semplicemente devono risolvere una questione personale, familiare, d’amore. bisogna dare tempo al tempo. Capisco che questo sia un problema, visto che l’Ariete v a sempre di corsa, però le Stelle suggeriscono pazienza;

Toro. Con la Luna nel segno il Toro può andare lontano e questo un momento importante per coloro che vogliono vincere una sfida. Nonostante in amore sarà più facile la seconda parte di gennaio. Direi che ci saranno delle novità. Peccato che in amore non ci sia convergenza di opinioni. Quello che desideri tu potrebbe non essere desiderato dal partner. Potresti avere a che fare con una persona che rimanda in continuazione una scelta, e allora qui potrebbero esserci dei problemi. Il Toro ora vuole ottenere quello che ha in mente, a qualsiasi costo;

Gemelli. La settimana parte bene per un Gemelli che ha vissuto delle difficoltà evidenti nel 2019. La Luna sta per entrare nel vostro segno lo farà in buon aspetto a Venere. Cosa significa questo? Che in prima battuta saranno favoriti i sentimenti, l’amore e la famiglia. Sei rimasto solo? In questi giorni potresti sentire una grande voglia di trovare un nuovo partner. Ancora risenti dei gravi problemi economici patiti nel 2019,, fino a novembre, e c’è chi ancora mette a posto conti. Vai avanti , con coraggio, perché la situazione migliorerà;

Cancro. Non se ne va quel senso di disagio e di precarietà che avvertire da diverse settimane a questa parte. Il 2020 porta dei cambiamenti. Per esempio, tra qualche mese potresti ritrovarvi a cambiare la vostra situazione lavorativa. Il vostro oroscopo non è negativo, l’opposizione di Giove e Venere significa non che le cose non vanno ma che bisogna lottare e faticare di più per ottenere qualcosa, eppure ultimamente vi siete innervositi, avete perso la pazienza. Probabile che non siate stati pagati per quello che meritavate. State aspettando, insomma, dei riscontri economici che ancora non si vedono.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Periodo di stress per il Leone. Forse ci sono delle persone, intorno a voi, che anziché essere dalla vostra parte vi ostacolano oppure state cercando di riprendere in mano la situazione, dal punto di vista professionale. Quella di mettersi contro un Leone non è una buona scelta, anche per ché già nei sentimenti siete nervosi e agitati. Aspettatevi un recupero che inizierà a partire dalla giornata di mercoledì;

Vergine. Quello che abbiamo detto per il, Leone vale in parte, anche per la Vergine. Lo stress si fa sentire profondamente, anche se il periodo è importante e ricco di spunti. Tra domani e mercoledì potreste addirittura sentirvi schiacciati dalle responsabilità. vi innervosiscono i ritardi che stanno avendo certe risposte molto attese. Eppure, il 2020 segna un anno di vittoria contro chi vi è nemico e vi ostacola. L’anno predilige i rapporti interpersonali e sono in arrivo delle buone novità. Il consiglio: prendere la settimana con più tolleranza possibile;

Bilancia. La Bilancia vive una fase sentimentale molto nervosa della sua vita. È come se ogni giorno, più che la voglia di amare e di scoprirsi, ci fosse uno sforzo che fate per non arrabbiarvi. Le cose vi costano molta fatica perché non da ora, ma da dicembre, siete preoccupati per la salute di una persona cara che non sta bene. Dovrete pazientare ancora un po’: molti dei progetti che avete in mente prenderanno il volo, ma non prima della prossima primavera;

Scorpione. La settimana ti invita a essere risolutivo, specie con qualche problema che ti trascini dalla fine del mese di dicembre: è arrivato il momento di archiviarlo. Ci sono nuove difficoltà nate proprio tra il 28 e il 31 dicembre? In questo caso dovete stare attenti, e fare attenzione soprattutto dal punto di vista fisico. La tensione accumulata vi porta a fare le cose di corsa, e a risentirne è l’organismo che si stressa. I sette giorni che devono arrivare sono buoni: prestate attenzione alle tensioni d’amore solo sabato e domenica.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Siete abituati a misurare la vita con le esperienze vissute, non con gli anni effettivi, e per questo capita spesso di trovare dei Sagittario in là con gli anni eppure sempre molto giovanili e aperti. Fondamentali, per voi, gli incontri con le altre persone e le visite in città sempre diverse: tutto è curiosità e avventura. ecco, in questi giorni- stranamente- siete colti da una particolare stanchezza tutto vi sembrerà poco nuovo, poco curioso, e quindi potreste lamentarvi di molte cose;

Capricorno. Settimana dalle stelle ottime per il Capricorno, che vivrà un lieve calo nella sola giornata di giovedì. Questi sette giorni vi consentono di parlare chiaro, e in special modo questo accadrà tra oggi e domani. Ora siete alla ricerca di certezze e le volete dalle persone che fanno parte della vostra vita. Voi siete coraggiosi, forti, preferite la solitudine ai rapporti di facciata. State per contro vostro, anche quando state in compagnia, non perché siete asociali ma perché affrontate la vita facendo molta introspezione interiore. Tuttavia, è un distacco che ogni tanto vi pesa e vi induce in errore;

Acquario. Polemiche e stress per l’Acquario. Il momento non è facilissimo per questo segno e ci sarà sofferenza anche nella sfera sentimentale. Volete avere accanto, un po’ come i Sagittario, persone creative, progettuali, che siano d’appoggio a ogni vostra idea o decisione, e che siano capaci di tenere vivo il vostro interesse. Vi stancate e diventate nervosi se invece c’è chi vi mette i bastoni tra le ruote;

Pesci. È il momento di guardare al futuro con ottimismo e di lasciare a casa le incertezze del passato. Il vostro essere romantici, malinconici, un po’ come l’altro segno d’acqua che è il Cancro, non vi deve portare a commettere l’errore di guardare al passato come se fosse un eterno presente. Stop, il passato si è chiuso e dovete andare avanti. Il futuro vi offre delle risorse sulle quali investire. Gli incontri saranno presto favoriti, grazie a Venere che presto entrerà nel segno, e avrete pi consensi. In generale, però, dovete essere voi a scegliere chi avere al fianco e chi no: attenzione alle persone non troppo raccomandabili.

