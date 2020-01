Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 6 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 6 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 6 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo “Speciale Soliti Ignoti-Lotteria Italia”. A seguire, una nuova puntata di “Il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “911” seguita dal programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “L’ultimo lupo”: nel 1969, in piena rivoluzione culturale, Chen Zhen, un giovane studente di Pechino viene inviato nelle zone interne della Mongolia, per insegnare a una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa da quella che aveva sin qui conosciuto, in un deserto sconfinato e dalla bellezza mozzafiato, Chen scopre di essere lui quello che ha molto da imparare: sull’esistenza, sulla comunità, sulla libertà, sul senso di responsabilità e sul lupo, la creatura più riverita delle steppe. Sedotto dal complesso e quasi mistico legame che i pastori hanno con il lupo e affascinato dall’astuzia e dalla forza dell’animale, Chen ne cattura un cucciolo e decide di addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sarà, però, minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare a qualunque costo tutti i lupi della regione. In seconda serata, “La Grande Storia – Piersanti Mattarella La buona battaglia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il documentario “Mountains La vita sopra le nuvole – Himalaya 2a parte Ande”. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pinocchio”: un pezzo di legno bussa alla porta del falegname Geppetto che decide di utilizzarlo, per realizzare un burattino. Così, nasce Pinocchio che, grazie all’intervento della Fata Turchina, diventa un bambino in carne e ossa. Disubbidiente e discolo per natura, Pinocchio dovrà affrontare mille peripezie, contrassegnate da altrettanti incontri fondamentali, prima di diventare un “ragazzino perbene”. A seguire, il film “The illusionist-L’illusionista”.

Su Italia 1 va in onda il film “Now you see me 2-I maghi del crimine”: un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno è Walter Mabry, un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza è di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti, per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto. In seconda serata, il film “In Time”.

Su La 7 va in onda il programma “Eden-Un pianeta da salvare” seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Il pesce innamorato”: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla è più come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine è immediato.

Maria Rita Gagliardi