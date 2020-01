Ufo, angelo o drone? I cospirazionisti discutono sull’oggetto apparso durante la manifestazione per Soleimani

Durante la diretta della ‘CNN’ da Teheran per la manifestazione in ricordo di Soleimani, i cospirazionisti hanno notato uno strano oggetto alzarsi in volo.

La notte tra il 2 ed il 3 gennaio gli Usa hanno lanciato un’offensiva aerea che ha condotto alla morte del generale Soleimani. L’attacco è stato effettuato in risposta all’occupazione dell’ambasciata militare a Baghdad. Ma l’azione di forza voluta da Trump ha anche minato il già difficile equilibrio della zona. Nei giorni seguenti infatti, sono stati lanciati dei missili nei pressi della stessa ambasciata e il presidente Usa ha subito dichiarato che sono pronte azioni militari contro 52 obiettivi. Ci troviamo dinnanzi ad uno scenario di guerra le cui implicazioni potrebbero condurre ad un conflitto su più ampia scala.

Mentre il mondo intero osserva con il fiato sospeso le evoluzioni di questo conflitto, c’è chi su internet si focalizza su qualcosa di più marginale. Recentemente, infatti, sul canale cospirazionista ‘The Hidden Underbelly‘ è stato pubblicato un video tratto dalla diretta della ‘CNN‘ della manifestazione in ricordo del generale Soleimani. Ad attrarre l’attenzione dello youtuber non era certo la manifestazione, bensì qualcosa che si muoveva sulle teste delle migliaia di persone che si erano radunate in strada a Teheran.

Angelo, drone spia o ufo?

Se si osserva con attenzione il video proposto, infatti, in una porzione di cielo di vede un oggetto bianco che s’innalza in volo. Ciò che ha sconvolto l’utente è la dimensione dell’oggetto ed il fatto che apparisse dal nulla. Se in un primo momento si voleva persuadere che si trattasse semplicemente di un uccello, continuando a guardare si è invece convinto che si trattasse di un Angelo.

Sotto al video, infatti, è possibile leggere le impressioni dell’utente che scrive: “Quando ho visto il video per la prima volta avevo l’intenzione di congedare l’oggetto in questione come un grosso uccello. Ma continuando a guardare il video ho notato che appare dal nulla e mi ha portato alla mente ‘L’angelo della luce‘ catturato da Sky News durante la diretta sul terremoto in Messico del 2017″.