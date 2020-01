Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, lo scandalo Epstein blocca i loro piani di coppia

La travagliata storia d’amore tra Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, che nonostante il divorzio non si è mai interrotta, sta subendo un’altra battuta d’arresto a causa dello scandalo Epstein

Il piano di ufficializzare il loro ritorno insieme, come coppia, sarebbe fallito a causa dello scandalo Epstein che pende- come una spada di Damocle- sulla Corona inglese. Stiamo parlando dell’infinita love story tra Andrea d’Inghilterra e l’ex moglie Sarah Ferguson. Genitori di Beatrice ed Eugenia di York, divorziati nel 1996 dopo 10 anni di matrimonio, i due non hanno mai totalmente smesso di vivere insieme e pare che (o almeno queste erano le notizie pubblicate nel corso della passata estate) fossero anche tornati a fare coppia. La cosa, probabilmente, si sarebbe dovuta ufficializzare tra qualche tempo, ma gli esperti vicini alla corte di Elisabetta II sostengono che lo scandalo Epstein abbia mandato all’aria i loro intenti.

Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson non torneranno insieme, lo scandalo Epstein blocca ogni annuncio ufficiale

I tempi di un eventuale annuncio ufficiale del ritorno in coppia di Andrea d’Inghilterra Sarah Ferguson non sono buoni. Il gossip della loro rinnovata unione sentimentale va avanti ormai da diversi mesi, e molti esperti reali avevano sentenziato che tra qualche anno ci si sarebbe anche potuti aspettare un’ufficializzazione della storia, a oltre 22 anni dal loro divorzio.

Ma lo scandalo sessuale in cui Andrea si ritrova invischiato, essendo stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ex schiava del sesso di Epstein (il miliardario morto suicida in carcere lo scorso anno) quando questa era ancora minorenne, ha causato il suo allontanamento dagli affari reali. Di conseguenza, gli esperti hanno cambiato la loro opinione e sono convinti del fatto che ora Andrea cercherà di apparire meno possibile sui rotocalchi, o comunque in pubblico. Pare improbabile dunque, qualora ci sia davvero del tenero tra lui e la sua ex moglie, che i due possano fare un annuncio ufficiale.

Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson non torneranno insieme, le precedenti ammissioni della rossa Sarah

La bomba su questo gossip reale era stata lanciata nell’aprile 2019 dall’editore di ITV News, che sosteneva la fondatezza di un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. La prova? Una visita ufficiale in Bahrein durante la quale erano apparsi come “partner”.

Come ha riportato poi Donna Moderna lo scorso luglio, era stata la stessa Sarah Ferguson a mettere fine al gossip galoppante sul suo rinnovato amore con Andrea. La confessione illuminante pare che sia arrivata nel corso di una cena organizzata, nella sua villa di Boston, dal magnate Ernie Boch Junior.

“Sì, sono tornata a vivere nella Royal Lodge con il mio principe che è il più bello di tutti. Sto solo confermando quello che la stampa sostiene da tempo e dato che sono qui, ho pensato di poter dare informazioni più dettagliate”, avrebbe rivelato Sarah quell’occasione. Dopo lo scoppio dello scandalo Epstein e le accuse lanciate da Virginia Roberts all’ex Duca di York, Sarah non ha mia fatto mancare il suo sostegno all’ex marito, costretto a dimettersi da tutti i suoi incarichi reali. Sarebbe questa una ulteriore conferma della loro forte vicinanza.

Maria Mento