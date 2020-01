Elonora Daniele Incinta, l’annuncio in diretta, durante Storie Italiane

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice ha annunciato la dolce attesa in diretta, a “Storie italiane”.

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice, venuta alla ribalta con la sua partecipazione al “Grande Fratello”, dopo il matrimonio con Giulio Tassoni, celebrato lo scorso 14 settembre, tra qualche mese diventerà mamma, per la prima volta.

Eleonora Daniele: “Aspetto una bambina che si chiamerà Carlotta”

L’annuncio dell’arrivo della cicogna è stato fatto dalla diretta interessa, visibilmente emozionata, in diretta tv, durante “Storie Italiane”, programma che conduce al mattino su Raiuno. Tra gli applausi del pubblico presente in studio, Eleonora ha annunciato:

“Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione . Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà

Pochi minuti più tardi, Elisa Isoardi ha aperto la sua puntata de “La Prova del cuoco”, facendo gli auguri alla collega con una battuta:

“Manco solo io all’appello perché tutte le mie colleghe un bambino ce l’hanno!”.

Che anche la bella Elisa stia prendendo in considerazione l’idea di mettere su famiglia? Facciamo ad Eleonora Daniele i nostri più sentiti auguri per l’arrivo della sua piccolina!

Maria Rita Gagliardi