Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, scomparso dal 29 dicembre. La showgirl croata: “Amore è rimanere”

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso dallo scorso 29 dicembre.

Preoccupazione per Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. Il ragazzo, ex concorrente del “Grande Fratello”, è scomparso dallo scorso 29 dicembre. Il 32enne ha fatto perdere le sue tracce da Torre del Greco, città di cui è originario. La madre Loredana Fiorentino ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco ed il paparazzo Fiumara, amico del ragazzo, su Facebook ha scritto un post che recita:

“Aiutateci a ritrovarlo. Diffondete la notizia perché la famiglia è in comprensibile angoscia e anche gli amici, compreso me”.

Luigi viveva a Milano, ma era tornato dalla famiglia a Torre del Greco, per le vacanze di Natale. Pare che avesse detto alla madre di voler stare un pò da solo, pochi giorni prima di Capodanno, per poi sparire la sera del 29 dicembre. Il ragazzo, che ha vissuto in Svezia per molti anni ed è titolare di una ditta import/export di tessuti e modello, si è allontanato da casa senza documenti, senza auto e senza effetti personali.

La reazione di Nina Moric

Nina Moric, ex fidanzata di Luigi (i due si sono conosciuti nel 2014 e sono stati protagonisti di una relazione molto travagliata, finita qualche mese fa), ha avanzato sospetti, attraverso alcune storie postate su Instagram, in merito alla misteriosa scomparsa del giovane campano:

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.

