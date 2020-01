Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2020: l’Ariete taglia i rami secchi, il Toro si arrabbia per la scarsa chiarezza

Martedì 7 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per l’Ariete sono in arrivo delle scelte, ed è probabile che entro primavera si decida di lasciare un determinato ambiente o che una condizione di lavoro si modifichi. L’Ariete sta cambiando, anche drasticamente, la sua vita. Saturno consente di tagliare i rami secchi e di rivedere- ed eventualmente modificare- alcune scelte fatte nel passato. L’Ariete vuole muoversi, cambiare vita, cambiare aria, e in qualche caso sarà anche necessario cambiare uno stile di vita. è una situazione di grande confusione in cui c’è anche qualche ritardo, che inevitabilmente fa arrabbiare l’Ariete. chi vuole fare delle scelte importanti in amore, come sposarsi o convivere, deve attendere la primavera. Chi ha una compravendita in atto avrà qualcosa in più sempre dalla primavera. Chi ha un’attività in proprio vive dei dubbi sul continuare o meno;

Toro. Il Toro è molto limpido e chiaro e solamente se ci sono tensioni esterne potrebbe fare un passo indietro. Proponi una cosa che agli altri non sta bene? Sei più che mai deciso e insisterai su questa strada, anche se questo significherà troncare rapporti che non ritieni di tuo gradimento. Il Toro vuole sempre vivere nella chiarezza e se ha attorno persone poco chiare, in questo periodo, potrebbe arrabbiarsi. In primavera, per il Toro, Saturno inizierà un transito un poco conflittuale. Per il resto, le stelle dicono che il periodo è buono per un recupero generale;

Gemelli. I Gemelli hanno ancora a che fare con conti del 2019 da mettere in ordine . Si può recuperare, tornare a galla, o portare avanti una causa. Se ci sono delle situazioni non chiare, o comunque situazioni nelle quali pensi di avere ragione, puoi chiamare in ballo un esperto ( per esempio un avvocato, un notaio) per andare avanti con un procedimento. Si deve lottare per andare avanti, ma le stelle dicono che c’è intensità nell’amore;

Cancro. Da tempo, come sappiamo, il Cancro lotta con l’opposizione di Saturno. Quest’anno l’opposizione persiste, ma sarà più blanda e dopo sparirà del tutto alla fine del 2020. Alcune soluzioni stanno arrivando ma, come spesso accade, ogni volta che sei quasi sul punto di raggiungere un traguardo, all’improvviso questo si sposta un po’ più in là. Lo stesso dicasi per le date (appuntamenti impegni rimandati). Chi pensava di poter vivere un vantaggio nel lavoro magari lo ha vissuto ma a caro prezzo. Chi ha cambiato lavoro, per esempio, ora ha troppe mansioni e responsabilità sulle spalle e non sa come andare avanti. Bisogna fare in modo che tutto questo non pesi in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, in genere, non è stanco e dà energia a chi gli sta intorno, ma in questa giornata pensi di non farcela o sei più agitato del normale. Devi star attento a non metterti contro qualcuno. Non mostrarti troppo sicuro di te se non lo sei perché rischieresti di dire cose sbagliate. Devi fare attenzione anche alla forma fisica;

Vergine. Tra oggi e domani puoi fare delle scelte e rivedere scelte fatte in passato. Il periodo è ideale per ottimizzare quello che fai. Tra febbraio e aprile il cielo parla di affermazioni o riconferme. Oroscopo molto importante per il lavoro, dunque, ma strano per i sentimenti. Invito i Vergine che vivono una storia poco chiara a chiarirla subito, prima che sia tardi. Forse tu ami il partner ma siete lontani a causa del troppo lavoro, per cui non tutte le lontananze indicano mancanza di sentimento;

Bilancia. La Bilancia deve abbandonare i pensieri negativi, anche se questa è una cosa facile in teoria e un po’ meno nella pratica. Avete delle preoccupazioni in famiglia, nel lavoro: ci sono delle situazioni poco chiare che si stanno trascinando da tempo. La professione andrà condotta in maniera diversa, rispetto al passato, entro la primavera. Proprio a primavera, infatti, arriva una bella notizia. Prova a recuperare un sentimento. Ti trovi a vivere un periodo in cui non vuoi dire no o sì e prendi tempo. Nei progetti che hai in mente trovi sempre qualcosa da perfezionare;

Scorpione. Dalla fine del mese scorso il tuo fisico ha accusato stanchezza. Forse una distrazione ti è costata cara, ed è necessario che ogni giorni tu curi di più il tuo corpo. Scarica la tensione magari pensando all’amore. Venere non è ancora in pieno favore, ma nonostante questo l’ultima parte di gennaio sarà importante. Oggi puoi chiudere la giornata con un sorriso, per cui è un martedì non negativo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario pensa sempre all’innovazione e alla creatività dentro di sé. In questo periodo questa grande forza che hai e che riesci a trasmettere agli altri va valorizzata. In amore devi fare delle scelte: sarà in crisi chi vive due storie. Ci saranno tensioni importanti nelle ultime due settimane di gennaio. Se nelle prossime 48 ore noti delle tensioni in dei rapporti o una persona è contro di te devi cercare di capire cosa sta succedendo;

Capricorno. Ritrovi fiducia grazie alle stelle buone. Il Capricorno è un segno ambizioso, vuole sempre crescere e andare avanti, e spesso i suoi desideri gli tirano dei brutti scherzi. Soprattutto gli uomini del segno guardano molto al lavoro e prendono su di loro grandi responsabilità, stancandosi di conseguenza. Per il Capricorno è normale tutto questo, ma è necessario anche vivere del relax. Oggi cerca di allontanare le persone che possono infastidirti;

Acquario. Venere nel segno potrebbe portarti a vivere un innamoramento improvviso per una persona conosciuta poco tempo fa e che ti intriga per molte cose. Saturno arriverà nel to segno in primavera inoltrata e porterà correzione nella tua vita: dovrai correggere tutto quello che non va bene. Anche avere Venere nel segno potrebbe voler significare correggere il proprio modo di amare. Gli Acquario che si cullano nelle illusioni saranno chiamati a un maggiore realismo;

Pesci. La Luna dissonante non ti impedisci di sentirti in forze oggi. Potrai mettere in discussione degli appuntamenti nelle prossime 48 ore. Preparati a vivere dei ritardi ma anche il possibile arrivo di una soluzione, atteso tra giovedì e venerdì. L’amore sarà più intenso nella seconda parte di gennaio. Il periodo è buono per amare e per lasciarsi andare: ragionare in amore, è importante, ma i Pesci sono un segno che agiscono di pancia, d’istinto. Attesi un ritorno dal passato o una riappacificazione sentimentale. La tua vita sta lentamente cambiando in positivo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento