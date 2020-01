Paolo Ruffini ha tradito Diana con Vanya Stone? Lei lo accusa su Instagram – VIDEO

Vanya Stone ha accusato Paolo Ruffini di averla esclusa da La Pupa e il secchione perché hanno avuto una relazione segreta quando stava con Diana Del Bufalo

Vanya Stone sul suo profilo Instagram ha svelato di aver avuto una relazione con Paolo Ruffini quando lui era fidanzato con Diana Del Bufalo.

La tatuatrice romana lo ha accusato di averla esclusa da La Pupa e il secchione a causa del loro flirt clandestino, per paura che lei raccontasse tutto. La Stone ha postato anche una foto dove si vedono lei e il conduttore insieme, lui è senza maglietta.

La ragazza ha aggiunto: “Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui”.

Paolo Ruffini non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte