Ragazza brutalmente uccisa per usarne il cuore in un rito cannibale per la ricchezza: arrestato il fidanzato

Owolabi Adeeko, 23 anni, ha ucciso la giovane Favor Daley-Oladele in modo che lui e sua madre potessero mangiarne cuore e seno per un rito “diabolico” per fare soldi – che non ha funzionato.

Owolabi Adeeko, fidanzato della donna, ha ammesso di aver colpito la testa della 22enne con un pestello in una chiesa prima che il suo complice, il pastore Segun Philip “le tagliasse la gola come una capra”. La terribile vicenda ha avuto teatro in Nigeria, Africa.

Secondo quanto riferito, Philip, 42 anni, le ha tagliato il petto e ha cucinato il seno e il cuore in un intruglio per Adeeko e sua madre Bola da mangiare in un rituale di coagulazione del sangue. Adeeko era convinto che il sacrificio umano li avrebbe resi fortunati, ma ha ammesso come il rito non abbia funzionato: “Non abbiamo soldi. Gli affari di mia madre non sono migliorati dopo quello che abbiamo fatto nonostante tutti i nostri sforzi.“

Uccisa per mangiarne il cuore: la terribile descrizione del cannibale

L’uomo ha reso un dettagliato quanto atroce resoconto della vicenda che è stata riportata dal sito Daily Star: “Ho usato un pestello per schiacciarla in testa e lei è morta. Il pastore Segun l’ha massacrata e ha rimosso gli organi vitali dal suo corpo in modo che potessero essere usati per il rituale che volevamo eseguire per fare soldi.“.

L’uomo dice di essersi pentito per quanto fatto alla sua ragazza. Tutti e tre i responsabili sono stati arrestati e trattenuti a Ikoyi-Ile, mentre gli esperti esaminano il corpo di Favour dopo che è stato riesumato vicino alla chiesa nel fine settimana.

Il pastore ha confessato di essere stato lui a rimuoverle “il cuore, il seno e altri organi vitali, in modo da poterli usare per i rituali” ma nega di averla colpita in testa, accusando il fidanzato della donna. Mentre la madre di Adeeko, Bola, 46 anni, ha affermato di non sapere nulla della morte di Favour. Pensava di mangiare capra durante il rituale e di aver vomitato una volta appresa la verità. Suo figlio e il pastore “mi hanno ingannato nel credere che la pozione fosse preparata con organi di capra”. Ha aggiunto di essere stata “toccata come una madre dal fatto che la figlia di qualcuno potesse essere massacrata e i suoi organi serviti per una pozione”. Favour era al suo ultimo anno come studentessa di sociologia alla Lagos State University, a 160 miglia dall’orribile scena del suo omicidio. I suoi genitori devastati ne avevano denunciato la scomparsa all’inizio del mese scorso.

Le indagini della polizia hanno rintracciato gli ultimi movimenti della donna in una chiesa nella lontana Ikoyi-Ile nello stato di Osun, guidata dal pastore Segun Philip. Posto agli arresti, ha subito confessato che la giovane gli era stata portata dal suo fidanzato, Owolabi Adeeko, che era ancora nelle vicinanze della chiesa.

Il padre della giovane, David, sconvolto, ha parlato di sua figlia come “la ragazza d’oro della famiglia”. E perderla qualche mese prima di laurearsi era “emotivamente insopportabile”. Ha aggiunto: “Voglio giustizia. Mia moglie è gravemente malata – ho dovuto portarla di corsa in ospedale. La sua malattia è dovuta allo stress e al risultato di ciò che è accaduto. Questo è un momento difficile per me.” La sorella di sua moglie, Peygo Ogu, ha dichiarato: “Le sue condizioni sono critiche. Era stata malata prima dell’incidente, ma ciò che è successo a sua figlia ha aggravato le sue condizioni“. Il vice cancelliere dell’Università di Lagos, il professor Olanrewaju Fagbohun, ha invitato alla calma gli studenti. L’addetto stampa Ademola Adekoya ha dichiarato: “La direzione dell’università è vicina ai genitori e gli altri familiari del defunto. La polizia ci ha assicurato che la giustizia sarà servita in questo caso, poiché gli autori di questo crimine atroce saranno accusati immediatamente appena le indagini saranno concluse. ”

Il vicecancelliere, a nome della direzione universitaria, chiede cautela su questo tema da parte degli studenti e chiede che mantengano la calma per consentire alle forze dell’ordine di concludere il proprio lavoro.

In ultimo ha assicurato che l’università continuerà a monitorare il caso.