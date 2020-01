Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 7 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 7 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 7 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Non c’è più religione”: una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; così il sindaco Cecco e suor Marta chiedono aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda una puntata della serie tv “Il Molo Rosso”, seguita dal film “Sex and the city”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Colpo di fulmine”.

Su Canale 5 va in onda il film “Quando un padre”: un manager, ossessionato dalla carriera, deve rimettere la sua vita in discussione, quando il figlio di dieci anni si ammala gravemente. A seguire, il film “The Prestige”.

Su Italia 1 torna lo show di intrattenimento “La Pupa e il Secchione e viceversa”. In seconda serata, “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time torna il programma, condotto da Flavio Montrucchio, “Primo appuntamento”.

Maria Rita Gagliardi