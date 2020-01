Venti di guerra mondiale, l’analisi dell’esperto in sicurezza: la minaccia iraniana “grave e suicida”

L’esperto di sicurezza spiega le conseguenze “gravi e suicide” dell’attacco dell’Iran agli Stati Uniti. Un esperto di sicurezza internazionale afferma che l’Iran potrebbe colpire 800 basi statunitensi in tutto il mondo – ma sarebbe una pessima idea per il mondo se lo facessero.

I timori di un attacco di rappresaglia da parte dell’Iran sulle basi statunitensi stanno aumentando mentre l’Iran accusa gli Stati Uniti di “un atto di terrorismo” per aver ucciso l’eroe nazionale Soleimani. Oggi il governo degli Stati Uniti ha avvertito le navi presenti su le vie navigabili del Medio Oriente che esiste “la possibilità di un’azione iraniana contro gli interessi marittimi degli Stati Uniti” nella regione. Il professor Anthony Glees, un esperto di sicurezza internazionale dell’Università di Buckingham, afferma che l’Iran potrebbe colpire una qualsiasi delle 800 basi statunitensi in tutto il mondo “da Singapore a Gibuti, dal Bahrain al Brasile” in qualsiasi momento.

A riportare l’analisi è il sito Daily Star.

L’attacco sarebbe “grave e suicida” a causa della ritorsione americana

Ma se l’Iran tentasse di farlo, il risultato per il paese islamico sarebbe “grave e suicida”, poiché gli attacchi degli Stati Uniti sarebbero effettuati con precisione chirurgica simile al bombardamento dell’Iraq nel 2003. Il professor Glees ha dichiarato: “L’Iran potrebbe essere cancellato dagli Stati Uniti entro un’ora. E non essendo uno stato con bombe atomiche, l’Iran non potrebbe fare nulla per proteggersi. Gli Stati Uniti useranno sempre la massima forza, come abbiamo visto in Iraq nel 2003″. Glees afferma che non sarà come una “guerra di terra della prima o della seconda guerra mondiale”.

Ha aggiunto: “Se un conflitto dovesse degenerare in uno scenario della terza guerra mondiale, non sarà una guerra terrestre, ma è probabile che gli Stati Uniti ritirino e utilizzino attacchi di droni e missili per colpire l’Iran dove fa male. “

Al momento ci sono 5.000 truppe statunitensi e di altre nazioni della NATO in Iraq e forse un numero simile in tutto il Medio Oriente e nel Golfo – il numero effettivo è, per ovvie ragioni, un segreto strettamente custodito. Se la vendetta per Soleimani dovesse assumere la forma di attacchi contro il personale NATO statunitense, britannico e tedesco, potrebbero essere più numerosi e quindi sarebbero necessarie più truppe.

“Ma la mia ipotesi è che se così fosse, ci sarebbe un massiccio ritiro strategico, piuttosto che usare le forze esistenti per mantenere il fronte e quindi portare più truppe. Il ritiro sarebbe seguito da un attacco diretto all’Iran, lungo le linee dell’attacco a Saddam nel 2003.” Finora non è chiaro un lasso di tempo in crsiui aspetta ritorsioni dall’Iran. Ma è improbabile che si verifichi un azione fino a quando il periodo di tre giorni del lutto nazionale termini, ovvero mercoledì.

Martedì il ministro degli Esteri ranian Mohammad Javad Zarif ha dichiarato in un’intervista alla CNN che avrebbe risposto in modo proporzionale all’assassinio, ma non ha escluso una risposta armata. “Questo è il terrorismo di stato”, ha detto Zarif dell’uccisione di Qassem Soleimani in un attacco di droni negli Stati Uniti a Baghdad la scorsa settimana. “Questo è un atto di aggressione contro l’Iran e equivale a un attacco armato contro l’Iran e noi risponderemo. Ma risponderemo in modo proporzionale“. La mancanza di capacità nucleari mette l’Iran su una base debole a livello internazionale, tuttavia ci sono ancora timori che Teheran possa ottenere l’accesso a una bomba nucleare.