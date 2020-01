Chi è Barbara Alberti, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Barbara Alberti, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Barbara Alberti è ufficialmente una concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco qualche cenno biografico sulla scrittrice ed opinionista.

Barbara Alberti è nata a Umbertide, in provincia di Perugia, l’11 aprile 1943. Si è laureata in Filosofia alla Sapienza – Università di Roma, città dove vive tuttora. Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal picaresco “Memorie malvagie”, al meditativo “Vangelo secondo Maria”, a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione come “Il signore è servito”, “Povera bambina”, “Parliamo d’amore”, “Delirio” e “Gianna Nannina da Siena”, entrambe del 1991, e “Il promesso sposo”, un profilo dedicato al critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”.

Di genere umoristico è “La donna è un animale”, stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi, nel quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario, con accanto alcune figure femminili note della sua generazione.

Biografia e curiosità su Barbara Alberti

Nel 2003 ha pubblicato “Gelosa di Majakovskij”, biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il “Premio Alghero Donna”) sezione narrativa, e “Il principe volante”, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti “Il ritorno dei mariti”. È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui “Il portiere di notte” di Liliana Cavani, “Io sto con gli ippopotami”, “Monella” e “Melissa P.” e autrice di testi teatrali, come “Ecce homo”.

Dal 1983 al 1998, ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale “Amica”. Il 21 gennaio 1988 è diventata giornalista pubblicista. Dal 2009, gestisce una pungente rubrica settimanale (“La posta di Barbara Alberti”) su “Il Fatto Quotidiano”. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, da “Pomeriggio 5” a “L’Italia sul 2”. Fino a settembre 2013, ha condotto “La guardiana del faro”, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24. Nel 2018, ha partecipato come concorrente a “Celebrity Masterchef”, venendo eliminata nella seconda puntata. E’ protagonista dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, “La dea fortuna”.

È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018, si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo!

Maria Rita Gagliardi