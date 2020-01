Chi è Elisa De Panicis, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Elisa De Panicis, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Elisa De Panicis è ufficialmente una concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Elisa De Panicis è nata a Milano, il 1 dicembre 1992. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo poco più che ventenne, partecipando al dating show “Uomini e Donne”, in veste di corteggiatrice di Alessio Lo Passo, nella stagione 2011-12. Pur essendoci un feeling con il tronista, è stata poi eliminata, per via di una polemica con il pubblico, che la considerava troppo disinibita.

Biografia e curiosità su Elisa De Panicis

Negli anni successivi la sua carriera si è svolta prevalentemente in Spagna, dove ha partecipato nel 2015 nell’edizione iberica di “Supervivientes”, versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”.

Sempre in Spagna, ha partecipato a “Mujeres y Hombres”, adattamento spagnolo di “Uomini e Donne”, questa volta come tronista. Durante il programma, conosce il corteggiatore Juanma e se ne innamora. Il giovane diventa, così, la sua scelta, ma i due fuori dagli studi televisivi avranno solo una relazione durata pochi mesi. In anni più recenti, invece, pare che abbia avuto una relazione con Cristiano Ronaldo, ai tempi in cui militava nel Barcellona. I due si sarebbero frequentati per qualche tempo nel 2016.

Maria Rita Gagliardi