Chi è Fernanda Lessa, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Fernanda Lessa, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Fernanda Lessa è ufficialmente una concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini. Ecco qualche cenno biografico sulla modella.

Fernanda Lessa è nata a Rio De Janeiro, il 15 aprile 1977. Ha iniziato la carriera nella sua città natale. Si è trasferita a New York nel 1996. Per sei anni, ha sfilato sia per il pret-a-portèr a New York, Milano e Parigi, che per l’haute-couture di Parigi e Roma. È apparsa in tutto il mondo sulle copertine dei mensili “Vogue”, “Marie Claire”, “ELLE”, “GQ”, “Maxim”. È diventata famosa in Italia per diversi spot pubblicitari, in particolare la campagna Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi, ma anche per Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon, Victoria’s Secret.

Biografia e curiosità su Fernanda Lessa

Negli anni duemila, lavora nella televisione italiana, partecipando ad alcuni programmi televisivi. Nel 2002, affianca Paolo Bonolis nella conduzione di “Moda Mare a Porto Cervo” e Piero Chiambretti in quella degli “Italian Music Awards”. Nel 2003, le viene affidata la conduzione del programma televisivo “Oltremoda” su Rai 1. Il 4 maggio 2004 conduce, per una sera assieme ad Alena Šeredová e Natasha Stefanenko, “Le Iene” su Italia 1. Nell’autunno del 2006, partecipa come concorrente alla quarta edizione del reality show “L’isola dei famosi”, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 56% dei voti.

Parallelamente, nel 2004 fa il suo esordio come DJ all’“Heineken Jammin Festival”. Negli anni successivi, esporta il suo DJ set a Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e in tutta Italia, e pubblica alcune compilation.

È stata compagna del tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, con cui ha avuto due figlie. Dal 14 aprile 2017 è sposata con Luca Zocchi, imprenditore.

Maria Rita Gagliardi