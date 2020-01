Donald Trump su Twitter: cresce l’attesa per il nuovo messaggio del Presidente americano

Dopo i due missili lanciati dall’Iran contro una base americana in Iraq, Donald Trump ha immediatamente tranquillizato la popolazione statunitense tramite Twitter (social utilizzato dal presidente americano come canale ufficiale dei propri “comunicati”) circa il fatto che l’attacco non avesse causato vittime

Cresce quindi l’attesa per il nuovo cinguettio di Donald Trump, annunciato per la mattina di oggi.

Questo il messaggio lanciato da Donald Trump quando nella costa orientale degli Stati Uniti erano circa le 21:30 (adesso – 13:56 in Italia – sono circa le 8):

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

