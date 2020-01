Donna incinta, la figlia e un’anziana travolte da un furgone: le loro condizioni

Tremendo incidente a Roma: due donne, una delle quali incinta sono state travolte insieme alla figlia di una delle due da un furgone fuori controllo

Gravissimo incidente stradale nella Capitale. Due donne ed una bambina sono state falciate in pieno da un furgone. L’episodio si è verificato in via Vicoforte a Casalotti nel pomeriggio dell’8 gennaio 2019. Le donne e la bambina sono state sbalzate a terra: si tratta di una 67enne albanese e di una 36enne moldava, incinta, insieme alla figlia di 4 anni. Sul posto sono intervenute d’urgenza tre ambulanze, allertate dai passanti che terrorizzati hanno assistito alla scena e chiamato il 118: sono state trasportate in ospedale in codice rosso per poi essere ricoverate e sottoposte a tutti gli accertamenti del caso da parte dei medici. Nessuna di loro rischierebbe la vita ma non è chiaro al momento quale sia l’entità delle loro ferite.

Incidente a Roma, le indagini della polizia locale

Le autorità indagano invece per chiarire le responsabilità: le casue dell’incidente non sono ancora note ma si tenderebbe ad escludere l’atto deliberato propendendo invece per un possibile malore alla guida da parte del conducente del furgone che avrebbe di conseguenza perso il controllo del mezzo. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale XIII gruppo Aurelio: al volante del veicolo c’era un 68enne rimasto ferito e condotto in ospedale in codice giallo. Qui sono stati anche effettuati i test per verificare l’eventuale presente, nel sangue dell’uomo, di alcol o sostanze stupefacenti.