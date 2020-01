Harry e Meghan rinunciano al ruolo reale: “Saremo finanziariamente indipendenti”

Con un comunicato sul profilo instagram i Duchi di Sussex hanno annunciato la volontà di lasciare il loro ruolo reale

“Vogliamo essere indipedenti”. Come queste parole i Duchi di Sussex Harry e Meghan hanno annunciato la volontà di lasciare il loro ruolo reale e di fatto, diventare finanziariamente indipendenti dalla Casa Reale e dalla regina Elisabetta. L’annuncio del passo indietro è arrivato sui social, ed è a dir poco clamoroso considerato il ruolo di primo piano da loro rivestito nella Royal family. “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne – hanno scritto – quest’ anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione”. Poi la conferma: “Intendiamo fare un passo indietro come membri “senior” della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina”.

Harry e Meghan pronti a trasferirsi in Canada?

Parole leggibili sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex: “È con il tuo incoraggiamento – si legge ancora nel comunicato, nel rivolgersi ad Elisabetta II – in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo adattamento. Ora abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati”. Con molta probabilità Harry e Meghan si trasferiranno in Canada per allontanarsi dalle pressioni reali consentendo al piccolo Archie di vivere un’infanzia tranquilla.