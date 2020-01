Luigi Favoloso scomparso: a Pomeriggio 5 arrivano le prime segnalazioni – VIDEO

Luigi Favoloso non è stato ancora ritrovato, la sua famiglia e i suoi amici sono molto preoccupati, l’ex gieffino è stato già avvistato più volte

Si continua a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso, ex gieffino del Grande Fratello 15 ed ex fidanzato di Nina Moric.

La madre non ha notizie dell’ex gieffino dal 29 dicembre, preoccupata ha parlato della sua scomparsa anche in televisione.

Alcune novità sono già arrivate ieri a Pomeriggio 5, hanno infatti inviato una foto dove si vede Luigi su un treno il 29 dicembre. Il treno è partito da Napoli ed era diretto a Milano.

Altri lo hanno visto a Milano, in zona Brera, ma non hanno specificato con chi fosse né il giorno in cui lo hanno visto. Favoloso continua a non dare a nessuno sue notizie, ma dai vari avvistamenti sembra che stia bene.

