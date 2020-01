Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2020: il Gemelli è forte in amore, il Cancro è stanco e vuole chiudere col passato

Mercoledì 8 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stai vivendo delle giornate un po’ pesanti. L’inizio del 2020 è un po’ in salita, ma l’anno inizierà e a essere più generoso a partire dalla primavera. È facile avere tanti progetti in mente: è vederle i tutti realizzati che è difficile. Torna il discorso di quella famosa precarietà di cui ti sei sentito vittima anche nel 2019. Molti Ariete pensano di poter fare delle cose in un solo giorno, ma poi si rendono conto che non è come avevano pensato. Pazienza, tanta pazienza, in amore;

Toro. Il Toro sta vivendo una fase di calo. Il 2020 sarà un anno importante e utile per i soldi, anche se ci saranno degli attimi di stop. È un anno buon per risolvere anche problemi di casa, di proprietà. Il Toro, dopo la prima parte della vita mette la testa a posto e sapete che ci tiene alle proprietà. Entro venerdì vanno chiarite delle cose. Il consiglio di oggi: stasera evita di fare le ore piccole;

Gemelli. Sei forte e sei pronto a chiudere delle ferite nate nel passato. Venere è favorevole ma intensificherà il suo influsso positivo tra primavera ed estate. Quel momento sarà importante per l’amore, e attenzione: potrebbe esserci sì un’acquisizione, ma anche una vendetta. Se qualcuno ti ha combinato dei guai potrebbe essere ripagato con la stessa moneta. Fai attenzione alla gelosia, che è un arma a doppio taglio;

Cancro. Le stelle sono liberatorie ma vivi delle forti tensioni in tutti i legami. Io penso che ci siano delle perplessità sul lavoro: chi lavora in una stessa società da anni potrebbe pensare di rinnovare il suo contratto ma solo di fronte a migliori condizioni economiche oppure potrebbe decidere di non svolgere più le solite mansioni. È come se il Cancro avesse voglia di cancellare le emozioni, le acquisizioni fatte negli ultimi anni, e spesso quando le persone di questo segno arrivano a fare questi pensieri è perché sono al limite. Anche fisicamente, per cui devi recuperare energie.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Dal 20 dicembre il Leone si trova in balia di qualche dubbio d‘amore. Nel 2020 dovrete essere preparati a vedere cambiare la vostra situazione lavorativa: tra primavera ed estate ci saranno novità in questo senso. Il Leone è vincente di nascita e per natura, ma quest’anno dovrà dimostrare di esserlo ancora di più. Le cose che non ti vanno più bene non possono più fare parte della tua vita. questo è un monito anche per chi non è più convinto del suo lavoro o dovrà accettare un cambiamento;

Vergine. I Vergini hanno un cielo così chiaro, intrigante e positivo da dover evitare, in questo periodo, di incappare in polemiche: discutere con persone banali vuol dire solo perdere tempo. Oggi è importante la quiete e lo è anche nei rapporti di lavoro. Si dovrebbero evitare anche i ritardi;

Bilancia. La Bilancia è uno di quei segni che vorrebbero vivere tranquilli. Purtroppo, questo non accade e ti trovi a vivere nella tensione. Metaforicamente parlando, facciamo riferimento al simbolo del tuo segno: una bilancia che è indice di equilibrio, con i suoi piatti perfettamente bilanciati. Ecco, tu invece ti trovi a vivere uno squilibrio e non è colpa tua: sono le persone attorno a te che ti fanno vivere male. Per questo, un monito va fatto a queste persone: lasciate ragionare i Bilancia perché quest’anno devono dimostrare il loro vero valore;

Scorpione. C’è un miglioramento nella tua vita rispetto alle divergenze che hai vissuto nell’estate del 2019: ora sei più aperto alle soluzioni. Mercoledì e giovedì bisogna stare lontani dalle polemiche e dalle tensioni, spesso esagerate, nate nel recente passato. Anche il 2019 si è chiuso in maniera pesante, a livello fisico: adesso è fondamentale recuperare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario viaggia, fisicamente e mentalmente, e questo che sta vivendo è in periodo di buoni propositi. È normale, del resto, fare dei buoni propositi all’inizio di ogni anni (li facciamo un po’ tutti). Il Sagittario, addirittura, di buoni propositi non solo vive ma riesce a trascinare anche gli altri. In questo frangente sei molto convincente. Sai come farti amare, ma ogni tanto le passioni e le tensioni emotive che ti animano vanno sbiadendo nel tempo. Tu sei fatto così: hai bisogno di non vivere sempre le solite storie o le solite passioni. Favoriti gli incontri d’amore, ma attenzione a non buttarti e a non giurare subito amore eterno.

Capricorno. Grande anno di crescita e di posizionamento, questo 2020, che ti vedrà al culmine. Il momento è forte e foriero di grandi e ottimi progetti. Le stelle di aprile, lo dico fin da ora, saranno stelle importanti per chi ha un buon progetto in mente e vuole ricavarci dei soldi. Sarà un periodo buono anche per chi intende superare una situazione attualmente avvertita come di stallo. Di stanchezza. Senti di dover riscostruire la tua identità professionale. Non perdere i contatti con la realtà: voi siete quelli che pensano di poter fare tutto da soli e di poter stare soli, e magari è vero, però avete bisogno degli altri e soprattutto tenete al ricevere il loro consenso;

Acquario. Chi non è soddisfatto della sua condizione amorosa dovrebbe iniziare a guardare intorno, sena diventare traditore. Per molti L’Acquario ha questa caratteristica di traditore e invece non lo affatto, nel senso che se trova il grande amore si ferma. Il problema è che trovare un grande amore non è semplice: ci vogliono fortissima empatia mentale, oltre che fisica, ed ecco perché l’Acquario che non trova consenso mentale spesso scappa via o cerca di non dare certezze all’altro. Così è facile apparire un po’ come una primula rossa. Entro venerdì dovrai mettere in chiaro le cose che non ti piacciono;

Pesci. La Luna dissonante porta ritardi e piccole tensioni nella tua vita. Nonostante questo, il tuo futuro è grande. Il tuo cielo è molto romantico e io spero che tu abbia lasciato alle spalle il pessimismo che spesso ti prende e ti fa vedere la realtà molto peggio di com’è in realtà. L’Acquario vive su due piani: quello razionale e quello emotivo, ed è normale che si trovi a vivere forti discrepanze. A volte ti trovi a barcamenarti tra brutte notizie e un pensiero, leggero, di libertà. Il 2020 ti permette ti ritrovare la famiglia, l’amore vero e di concedere più spazio a coloro che ti hanno messo da parte negli ultimi tempi.

