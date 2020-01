Primo sondaggio del 2020: Lega in calo, stabili Pd e M5S. La Meloni scavalca Salvini

Il primo sondaggio Ixè di questo 2020 riserva qualche sorpresa: la Lega, sempre in testa, perde 3 punti percentuali, ma sinistra e M5S rimangono stabili. Salvini cede il posto alla Meloni come leader di destra preferito dagli italiani.

Concluse le festività natalizie è tempo per tornare a parlare di politica e di preferenze degli italiani in caso di voto. Nel primo sondaggio dell’anno, basato sulla rilevazione della Ixè, troviamo a sorpresa una flessione consistente della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini mantiene il primo posto tra le preferenze degli italiani, ma perde 3 punti percentuali scendendo al 29,5%.

Non approfitta della flessione della Lega il PD di Zingaretti. Il partito di centro sinistra, infatti, rimane stabile a quota 20%, perdendo uno 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio del 2019. Stesso discorso per l’altro partito al governo, il Movimento 5 Stelle, che passa dal 16,2% di fine anno al 16% attuale. A guadagnare consensi anche se minimi sono Fratelli d’Italia (10,7% rispetto al 10,5% precedente) e Forza Italia (che guadagna uno 0,3% salendo a 7,3). Italia Viva di Matteo Renzi, invece, non guadagna né perde rimanendo stabile al 3,6%.

Primo sondaggio 2020: Conte guida i leader politici, la Meloni scavalca Salvini

Se nella prima parte del 2019, Matteo Salvini è stato il leader politico preferito dagli Italiani, nei sondaggi successivi al cambio di governo, il suo posto in cima è stato occupato stabilmente dal premier Giuseppe Conte. Anche in questo primo sondaggio del 2020, il presidente del Consiglio mantiene il suo ruolo di politico preferito dagli italiani (40%), ma al secondo posto non si trova più Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti è sceso al terzo posto (32%) cedendo per un solo punto la posizione di rincalzo a Giorgia Meloni (33%). Rimangono staccati Zingaretti (26%) e Di Maio (23%).