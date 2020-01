Sanremo 2020, Amadeus dice no a 7 artisti famosi: ecco chi sono – VIDEO

Il settimanale Chi fa sapere che sette importanti e noti artisti sono stati esclusi da Amadeus al Festival di Sanremo 2020, ecco chi sono

Il cast ufficiale della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stato da poco svelato, a quanto pare Amadeus avrebbe rifiutato la partecipazione di sette artisti famosi che hanno contribuito in passato a fare la storia di Sanremo.

A far trapelare il pettegolezzo ci ha pensato il settimanale Chi. Tra le tante cose, sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini si legge: “Tra gli esclusi figurano nomi molto importanti. Si tratta di Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi e Bianca Atzei. Cantanti che pensavano di avere già il pass in tasca per il Festival”.

A quanto pare il conduttore alla loro partecipazione al festival ha preferito quella di altri artisti.

Sara Fonte