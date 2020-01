Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 8 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 8 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 8 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Heidi”: chi non conosce Heidi e le sue caprette e il suo caro nonno? Basato sul personaggio creato da Johanna Spyri, ecco la versione cinematografica più recente (2015) di questo classico. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta“.

Su Rai 2 va in onda, in replica, la serie tv “L’amica geniale”, la cui nuova stagione andrà in onda su Raiuno, a partire dal prossimo febbraio. In seconda serata, lo show, con Ale e Franz, “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “L’uomo di neve”: Harry Hole, capo della squadra speciale della polizia di Oslo, indaga, assieme alla sua collega Katrine Bratt, su una serie di omicidi. Hole scopre alcuni collegamenti con dei casi irrisolti vent’anni prima, tra cui l’inquietante pupazzo di neve che il serial killer ama lasciare come biglietto da visita. Subito dopo, il film “Dream House”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Safe”: Luke Wright è un ex agente speciale che, per mantenere la famiglia, partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, inimicandosi un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Girovagando per le strade di New York, Luke salva la vita a Mei, una dodicenne cinese usata per le sue doti geniali in matematica, dallo stesso boss della mafia russa che perseguita anche lui e ricercata anche dalla Triade e da alcuni poliziotti corrotti, per via di un codice numerico che solo lei conosce. Per metterla a riparo e riscattarsi da un’esistenza di umiliazioni e sofferenze, Luke decide di prendersi cura di lei a qualunque costo, ingaggiando una guerra sanguinosa contro chi la vuole morta. In seconda serata, una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda il film “Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta”: una grande produzione internazionale sul più famoso pentito di Cosa Nostra, con video inediti e interviste esclusive alla moglie e ai suoi familiari. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il grande calcio, con la Supercoppa di Spagna e la partita Valencia-Real Madrid.

