Andrea Iannone, le controanalisi risultano positive: le parole del motociclista – VIDEO

Andrea Iannone si è sottoposto alle controanili dopo essere stato accusato di doping, gli esiti sono positivi, ecco cosa ha detto il motociclista

Andrea Iannone poche settimane fa è risultato positivo al test dell’antidoping. Il noto motociclista si è sottoposto alle controanilisi per dimostrare la sua innocenza, ma sono risultate positive.

In un’intervista rilasciata a La Gazetta Iannone ha detto di avere la coscienza pulita. Per lo sportivo non è stato e non è un periodo semplice, lui stesso ha detto: “Pensavo di stare in un film di cui sono protagonista involontario: per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma”.

Per quanto riguarda l’assunzione di integratori, ha fatto sapere che assume solo Supradyn o Polase. Il fidanzato di Giulia De Lellis non ha paura del giudizio della gente, ha infatti concluso dicendo: “Se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento”.

Sara Fonte