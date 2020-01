Bimbo di 9 anni sconfigge un tumore, il video che lo ritrae in lacrime per la felicità intenerisce il web

Steven Cotter, bambino di 9 anni, ha finalmente sconfitto un cancro contro cui lottava da quando aveva sei anni. Dopo tre anni di cure la lieta novella: il bimbo piange, felice, in un video che ha commosso la rete

Steven Cotter aveva soltanto sei anni quando i medici comunicarono ai suoi genitori una notizia devastante sulle sue condizioni di salute: il piccolo era affetto da una leucemia linfoblastica acuta e avrebbe dovuto lottare per sopravvivere. Da quel giorno sono passati tre anni. Tre anni densi di cure, di lotte, di inevitabili momenti di sconforto ma anche tre anni conditi dalla speranza di poter, un giorno, vivere un futuro senza quella brutta malattia addosso. Quella speranza, oggi, si è tramutata in realtà perché il piccolo Steven ha vinto la sua lotta. Il bimbo è stato immortalato in un video nel quale si abbandona a un pianto disperato di gioia, dopo ave effettuato il suo ultimo ciclo di chemioterapia. Questo video, grazie a internet, ha fatto il giro del mondo e ha ricordato a tutti che la salute è un bene che non ha prezzo.

Il video del bimbo che ha sconfitto il cancro diventa virale, dopo tre anni Steven ha sconfitto la leucemia

Leucemia linfoblastica acuta: una diagnosi terribile, che in un giorno di tre anni fa ha colpito il piccolo Steve Cotter (allora 6 anni) e i suoi genitori. Siamo in Oklahoma, Stati Uniti d’America, e da quel giorno il bambino ha iniziato una trafila di cure e controlli che si è conclusa solo di recente. Per fortuna, con la sua guarigione. Steven ha effettuato la sua ultima seduta di chemioterapia e dopo si è lasciato andare a un pianto dirotto e liberatorio: quel momento è stato immortalato in un video che di recente ha fatto il giro di internet.

Come ha raccontato Ashley Cotter (la madre di Steven) , ai microfoni di ABC News, negli ultimi tre anni suo figlio è stato sottoposto a numerosi trattamenti farmacologici e a diverse trasfusioni di sangue e di piastrine. Questo ha significato entrare e uscire molto spesso dall’ospedale.

Il video del bimbo che ha sconfitto il cancro diventa virale, l’ultima pillola e poi il pianto di liberazione

Il video che immortala l’ultima chemioterapia di Steven dura circa un minuto e mezzo lo vede con in mano un bicchiere di acqua da bere per ingerire una pillola: l’ultima di tutte quelle che ha dovuto ingoiare in tre anni di cure.

Maria Mento