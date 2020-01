Cotto e Mangiato, ricetta 9 Gennaio: purè tricolore

Siamo pronti e curiosi di scoprire cosa oggi abbia preparato Tessa Gelisio nella cucina di Cotto e Mangiato. Vediamo insieme la ricetta del purè tricolore.

La ricetta del purè tricolore

Per quanto concerne gli ingredienti, sono:

1 kg patate

200 grammi di piselli

1 barbabietola

Latte

50 burro

40 formaggio grattugiato

Olio

Preparazione

Mettere a lessare le patate. Intanto in una padella mettere ad appassire i piselli, mentre in un’altra pentola lessare la barbabietola. Quando piselli e barbabietola saranno pronti, prenderli e frullare prima l’uno poi l’altro ingrediente con l’aggiunta di un filo di olio.

Una volta pronte le patate schcciarle in una pentola e a fuoco lento, con l’aggiunta del latte iniziare a cuocere e ad amalgamare. Dopo circa cinque minuti dividere il purè in tre pentolini differenti. Per ognuno di essi aggiungere un po’di burro e del formaggio grattugiato. Infine in un pentolino aggiungere la barbabietola. E in un altro i piselli. Dopodiché mantecare fino a quando il composto non sarà omogeneo. Spegnere sotto tutti i pentolini e impiattare questo purè tricolore.