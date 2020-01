Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2020: i Leone deve liberarsi delle persone di troppo, la Vergine scopre il cambiamento

Giovedì 9 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete è uno di quei segni che vuole risolvere tutto e subito, ma ora non si può e questo infastidisce i nati del segno. Ti senti intrappolato: come se dovessi per forza portare avanti un progetto che in realtà non vorresti realizzare, ma non puoi sfuggire, specie se hai firmato un contratto. Vi sentire costretti. Non durerà molto tutto questo perché, per fortuna, si vivrà un momento di forza a partire dl 23 marzo: ne parleremo presto;

Toro. rispetto a ieri oggi assistiamo a un netto recupero. Tra venerdì e domenica siete forti anche in amore e lo sarete di più dal 13 gennaio. Le persone del segno sono molto comprensive, in special modo le donne (gli uomini si arrabbiano facilmente); va detto che un Toro che dà la sua parola nel 90% dei casi la mantiene. Se non ci sono divergenze irreparabili bisogna pervenire a un punto di accordo;

Gemelli. Hai bisogno di relax. Nelle giornate di sabato e domenica le stelle ti regalano una grande capacità di relazionarti con gli altri. Per voi quando siete nervosi mi vi mettete a fare dispetti: succede se una persona non vi va a genio oppure se non vi ha dato quello che avrebbe potuto darvi. La infastidite e le fate perdere la pazienza, ma devi cercare di evitare di farlo in amore perché la situazione potrebbe diventare pesante. Ricordiamo che in primavera Venere farà un lungo transito nel tuo spazio zodiacale.

Cancro. Il Cancro si sente stressato e pressato da persone che vogliono dirgli come deve far e le cose, quindi non è improbabile che i nati del segno chiedano che li si lasci lavorare e fare quello in cui credono. Tu non vuoi discutere ogni giorno ma, in questo periodo, è quello che succede ogni giorno in famiglia e nel lavoro. C’è anche chi si sente sfruttato e sottopagato: forse non ha tutti i torti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sulla lunga scadenza non hai grande certezze per il futuro, ma il 2020 è un anno di vittoria. Tu non sei il tipo che se la prende con le persone che ha attorno, quindi stai attento a non scaricare delle colpe sugli altri. Puoi mandare via delle persone che non ti supportano. Hai bisogno di essere sostenuto in amore, in amicizia e in famiglia. L’anno è fertile per le coppie che stanno pensando a un figlio;

Vergine. La settimana sta andando un po’ così così ma rimane il fatto che il 2020 è un anno che ti dona forza. La riscossa arriverà entro febbraio. Il fine settimana che stai per vivere può darti tanto, grazie a Giove e Saturno che sono favorevoli. Urano è il pianeta dei cambiamenti e farà scoprire ai nati Vergine la possibilità di mutare. Il cambiamento, di pareri, nel lavoro, è la grande novità del nuovo anno;

Bilancia. Se hai dovuto accettare troppi incarichi o hai raddoppiato i tuoi impegni rispetto a quanto facevi prima, adesso stai risentendo di tutte queste responsabilità e sei nel caos. La Bilancia possiede un’armonia che in genere trasmette anche agli altri e vede le cose in modo molto sereno. Siete il segno della bellezza, e dell’accoglienza, della pace. Una pace che però, ultimamente, manca e che i Bilancia vorrebbero ritrovare in famiglia;

Scorpione. Chi di voi ha in mente dei grandi progetti, o nel lavoro o in amore, dovrà rimandare o ridimensionare i suoi piani. È una questione legata alla forza fisica: il 2019 si è chiuso in modo molto pesante e c’è chi ha passato un Capodanno sottotono o pensieroso. Tu non sei una persona superficiale col tempo riesci a cambiare. Devi solo evitare contrasti nel weekend in amore. Ci vuole pazienza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Rispetto ai giorni appena trascorsi abbiamo stelle fi protezione. Giovedì e venerdì puoi volare alto. Sabato e domenica potrebbe tornare un amore dal passato oppure tu potresti sentirti più disponibile nei confronti dei sentimenti. Voi siete infedeli quando la coppia non va bene, quando ci sono troppe regole o siete soggetti a troppi rimproveri. Qualcosa va forse detto a chi frequenta un Sagittario: non rimproverate le persone di questo segno, anche perché serve a poco. Il Sagittario ha una personalità forte e con i rimproveri non riuscirete a farli cambiare. Lasciateli liberi. C’è in vista una scelta drastica da fare per il futuro;

Capricorno. Anche oggi, come martedì, aleggia nell’aria una certa tensione. Sei giù di corda perché magari hai incontrato persone che ti hanno fatto arrabbiare, oppure ci sono alcune partenze che non sono previste o prevedibili. Devi riprogrammare qualcosa che già avevi programmato e questo può darti fastidio. Ti infastidisce anche dover intervenire su compiti che avevi affidato ad altri e che alla fine devi sistemare tu. Hai attorno persone forse distratte o persone che forse sano che ci sei tu pronto a sistemare tutto, e questo diventa un motivo per non impegnarsi;

Acquario. Oggi e domani l’Acquario deve agire. Saturno entrerà nel segno alla fine di marzo e porterà una sistemazione nella tua vita: tutte le situazioni caotiche che vivi dovranno essere messe a posto. Per ora cerca di mandare via delle false certezze accumulate, anche nel lavoro, nel recente passato e cerca di essere un po’ più forte. Lo dico ai nati Acquario che ultimamente hanno fatto delle scelte sbagliate. L’amore porta rivoluzioni emotive;

Pesci. Oggi e domani giornate buone grazie alla Luna favorevole. Quando dai il meglio di te immagini, crei, o addirittura componi. Molti pesci possiedono una vena artistica. Possiedi anche un sentimento di solidarietà che ti consente idi dare agli altri e, contemporaneamente, di fare bene a te stesso perché ti senti meglio tu. Per i Pesci dare e avere, a livello emotivo, è importante e adesso questo scambio emotivo va rinnestato in amore. Dal 13 gennaio sarà più facile farlo. Se ci sono state sviste nel passato, o qualcuno ha tradito o è stato tradito, bisognerà chiarire diverse cose entro la fine di gennaio.

Maria Mento