Il sex toy è così potente che l’acquirente Amazon ha rischiato la pelle: “Lo devi comprare se vuoi un esorcismo”

La recensione di un sex toy da parte di un’acquirente Amazon è diventata virale. Nel lodare il prodotto ha spiegato come lo ha quasi ucciso.

Non di rado capita di trovare recensioni dei prodotti Amazon scritte dagli utenti che fanno sorridere per una o un’altra ragione. Quella trovata tra i commenti di un sex toy, però, le batte tutte. L’acquirente si mostra decisamente soddisfatto dell’acquisto, in particolar modo per il rapporto qualità/prezzo. Pare infatti che lui stesso non avesse grandi aspettative per via del basso prezzo al quale lo ha acquistato.

Già dall’introduzione della recensione si comprende il tenore del commento rilasciato subito dopo, d’altronde si parla pur sempre di un sex toy. Ma il racconto che l’uomo condivide subito dopo supera qualsiasi aspettativa, visto che come dice lui stesso “Dovresti comprarlo se vuoi un esorcismo” e subito dopo aggiunge anche: “Mi ha quasi ucciso”.

Fidanzata usa un sex toy, per poco non uccide il compagno: “Lei pensava fossi morto”

L’acquirente crea un po’ di contesto spiegando che lui e la sua fidanzata ci abbiano messo del tempo per trovare la posizione giusta, trattandosi di un oggetto del piacere per entrambi i componenti della coppia. Quando l’hanno trovata hanno impostato il sex toy sulla bassa velocità, ma nessuno dei due provava sufficiente piacere. Così la fidanzata ha spinto il pulsante sino in fondo per portare il sex toy alla potenza massima ed ecco che si è verificato l’incidente.

L’acquirente lo racconta in questo modo: “Bene io non ricordo il resto. Apparentemente, lei è venuta così intensamente che ha avuto uno spasmo alle gambe e mi ha ha dato un calcio alla mandibola. Io sono volato all’indietro e sono atterrato sul termosifone. Lei pensava che fossi morto”. L’uomo conclude quindi la sua recensione scrivendo in aggiunta: “Alla fine tutto bene, niente che non si possa risolvere con del paracetamolo ed una busta di piselli surgelati… è un buono strumento”. Prima di congedarsi, però, un’ultima raccomandazione: “Se hai intenzione di usarlo con la tua partner suggerisco di indossare una tuta antisommossa per proteggerti dai danni fisici che si potrebbe causare”.