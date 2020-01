Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 9 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 9 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 9 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della dodicesima stagione di “Don Matteo”: mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto : tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo? A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il grande calcio con la Coppa Italia e la partita Torino-Genoa. In seconda serata, il film “Viaggio al centro della Terra”.

Su Rai 3 va in onda lo show “Stati Generali”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. Subito dopo, il film “Forget Paris”.

Su Canale 5 va in onda il film “The Legend of Tarzan”: Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo, ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove è cresciuto, riaffrontando questioni del passato. A seguire, il film “Io no spik inglish”.

Su Italia 1 va in onda il film “Barry Seal – Una storia americana”: biopic u un ex pilota statunitense divenuto in seguito prima contrabbandiere di droga per il cartello di Medellin, capeggiato da Pablo Escobar e dai fratelli Ochoa e in seguito informatore della DEA. In seconda serata, il film “Entourage”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il grande calcio, con la Supercoppa di Spagna e la partita Barcellona-Atletico Madrid.

Maria Rita Gagliardi