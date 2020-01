Uomini e Donne, Giulio Raselli non si presenta in studio: salta la scelta – VIDEO

Giulio Raselli era assente in studio durante la registrazione della nuova puntata, il tronista avrebbe dovuto scegliere ma la scelta è saltata

Nuovi colpi di scena nella nuova registrazione di oggi 9 gennaio del Trono Classico di Uomini e Donne, in studio ci sarebbe dovuta essere la scelta di Giulio Raselli ma il tronista non si è presentato in puntata.

Maria De Filippi in studio non ha dato nessuna spiegazione in merito all’assenza di Raselli. Al momento non si sa quindi come mai non fosse presente in studio per la nuova registrazione.

Sono in molti a pensare che il tronista abbia fatto la sua scelta a porte chiuse, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se Giulio abbia davvero fatto la sua scelta oppure no.

Sara Fonte