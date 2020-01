Attraversa i binari con le cuffiette alle orecchie, è tragedia in stazione: morto ragazzo di 16 anni

Mattia Perini, 16 anni, è morto in provincia di Ancona per avere attraversato i binari ferroviari con le cuffiette nelle orecchie. Il giovane, intento ad ascoltare musica o altro, non ha sentito il treno in arrivo

Mattia Perini (16 anni) è il giovane che ieri è tragicamente è deceduto presso la stazione ferroviaria di Loreto (Ancona). L’adolescente, originario di Civitanova, era uscito da scuola e si trovava sul posto insieme a dei compagni di scuola e un suo insegnante quando un treno in transito lo ha travolto, uccidendolo. Il sedicenne aveva le cuffiette alle orecchie, ha attraversato i binari e non si è reso conto dei vagoni ferroviari in arrivo. La notizia è stata riportata da Cronacheancona.it.

Ragazzo di 16 anni ucciso da un treno, Mattia Perini ha perso la vita a Loreto

Mattia Perini, intorno alle ore 14:00 della giornata di ieri, è stato ucciso da un treno in transito nella stazione di Loreto. Il giovane, studente della Scuola Alberghiera “Einstein Nebbia”, stava per raggiungere la banchina opposta rispetto a quella in cui si trovava- quella da dove sarebbe partito il treno che lo avrebbe riportato a casa- e per farlo ha attraversato i binari. Il sedicenne aveva le cuffiette alle orecchie e non si è accorto della Frecciargento Taranto-Milano che stava entrando in stazione a velocità ridotta.

A nulla sono valsi i tentativi dei compagni di scuola, che hanno cercato di avvertire Mattia del pericolo incombente, né il richiamo del macchinista che ha attivato il segnale acustico della locomotiva: il ragazzo- isolato dal mondo esterno dai suoni emanati dalle cuffiette- non li ha sentiti ed è stato travolto dal treno. Il ragazzo pare si sia accorto tardivamente del convoglio e che abbia cercato di tornare indietro, senza riuscire a evitare di rimanere investito. Il macchinista ha frenato, ma anche questo si è rivelato inutile. Mattia è morto sul colpo.

Gli agenti della Polfer hanno così ricostruito la dinamica dei fatti, dopo ore di interrogatori.

Ragazzo di 16 anni ucciso da un treno, il cordoglio del sindaco di Loreto

Il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, ha scritto un messaggio di cordoglio per Mattia Perini e per la sua drammatica e prematura scomparsa:

“Esprimo a nome del Comune di Loreto il più forte dolore per la scomparsa di Mattia Perini e vivo cordoglio per la sua famiglia, colpita da questa tragedia, cui siamo molto vicini. Sono corso sul luogo del fatto e non appena avvisato ma ora è tempo proprio del dolore e dei sentimenti più profondi verso Mattia e i suoi cari, rinviando altri commenti e giudizi sino a quando le autorità deputate non avranno fatto maggiore chiarezza su quanto accaduto”.

