Cugini di primo grado si sposano e aspettano un figlio ma rischiano la prigione: “Ci amiamo”

Due cugini di primo grado hanno rivelato di amarsi, di essere convolati a nozze e di aspettare un figlio. Ma il loro stato lo vieta e ora rischiano grosso

La dolce attesa di una nuova vita è il momento più emozionante per una coppia. Ma i due coniugi in questione rischiano nientemeno che una multa e di finire in prigione. Angela Peang e Michael Lee sono infatti cugini di primo grado: il padre di Angela è il fratello maggiore della mamma di Michael e la vicenda avviene in uno stato, lo Utah, le cui leggi proibiscono i rapporti sessuali tra cugini. E il fatto che la donna sia incinta è la riprova che, oltre al legame sentimentale, i due abbiano anche rapporti: la coppia, a dispetto dei rischi di malformazioni e trasmissioni di malattie ereditarie nei figli conseguenti a legami tra membri della medesima famiglia, si dice convinta che il bimbo nascerà sano. Angela e Michael hanno anche effettuato tutti i test, i cui risultati hanno escluso ogni rischio di disabilità.

Cugini innamorati, “fatto i test per escludere disabilità di nostro figlio”

“Abbiamo dovuto fare tutte le indagini necessarie perché tutti continuavano a dirci ‘No, non lo fate’, ‘È troppo rischioso, è da irresponsabili’ – ha raccontato la donna, incinta di 5 mesi, al New York Post – Così abbiamo fatto i gest genetici e abbiamo scoperto che non c’erano rischi nel diventare genitori”. Il matrimonio è avvenuto nello stato del Colorado, dove a differenza dello Utah non sono vietate le unioni tra cugini: “Ci siamo sposati non perchè siamo religiosi – hanno spiegato – ma per tutelarci legalmente. Vogliamo inoltre legittimare la nostra unione per tranquillizzare le nostre famiglie, sperando così di farli stare più sereni”. Nel frattempo la loro storia è divenuta di dominio pubblico: rischiano 10mila dollari di multa e 5 anni di prigione ma intanto saranno ospiti del prossimo episodio di “Extreme Love“, serie tv di WeTV e hanno lanciato una petizione per chiedere che anche nello Utah venga legalizzato il matrimonio tra cugini.